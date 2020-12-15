Радимов: «Не назвал бы «Зенит» явным фаворитом в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» будет ставить задачу выиграть, потому что 6 очков отрыва от «Спартака» к перерыву – это внушительный перевес. А что касается того, что матч пройдет без зрителей, то на стадионе, который может вместить 65 тысяч человек, что 1700 зрителей, что ноль, по-моему, без разницы. Очень жаль, что на такой матч не пустят зрителей. Но с учетом того, что происходит, это логично.

Что касается самой игры, то я бы не назвал «Зенит» явным фаворитом. Я думаю, что шансы равны, может быть, небольшой перевес на стороне «Зенита» – 55% на 45%, потому что «Спартаку» надо по крайней мере приехать. «Зенит» играет дома, дорогу преодолевать не надо. «Зенит» провел хороший матч с московским «Динамо», но видно, что футболисты уставшие и внешне, и по движению. «Спартак» играл не так много, мне кажется, что ему в этом смысле будет попроще, особенно в концовке матча», – сказал Радимов.

Как сложится матч, я не знаю, но естественно буду болеть за «Зенит». Думаю, обе команды будут стараться атаковать. То, что обе команды забьют, это определенно», – сказал Радимов.