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  • Радимов: «Не назвал бы «Зенит» явным фаворитом в матче со «Спартаком»

Радимов: «Не назвал бы «Зенит» явным фаворитом в матче со «Спартаком»

15 декабря 2020, 14:52
6

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» будет ставить задачу выиграть, потому что 6 очков отрыва от «Спартака» к перерыву – это внушительный перевес. А что касается того, что матч пройдет без зрителей, то на стадионе, который может вместить 65 тысяч человек, что 1700 зрителей, что ноль, по-моему, без разницы. Очень жаль, что на такой матч не пустят зрителей. Но с учетом того, что происходит, это логично.

Что касается самой игры, то я бы не назвал «Зенит» явным фаворитом. Я думаю, что шансы равны, может быть, небольшой перевес на стороне «Зенита» – 55% на 45%, потому что «Спартаку» надо по крайней мере приехать. «Зенит» играет дома, дорогу преодолевать не надо. «Зенит» провел хороший матч с московским «Динамо», но видно, что футболисты уставшие и внешне, и по движению. «Спартак» играл не так много, мне кажется, что ему в этом смысле будет попроще, особенно в концовке матча», – сказал Радимов.

Как сложится матч, я не знаю, но естественно буду болеть за «Зенит». Думаю, обе команды будут стараться атаковать. То, что обе команды забьют, это определенно», – сказал Радимов.

  • Матч пройдет в Санкт-Петербурге завтра, 16 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Радимов Владислав
Комментарии (6)
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Павелий
1608034671
А чего это ты очковать то стал, Славик? Раньше поуверенне был.
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somn
1608035681
Зенит играет по настроению. Запросто может слить.
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Spirit_78
1608037737
Явным фаворитом конечно не является, но всё же приятно, что практически все травмы залечили и состав будет в коем то веке боевой.
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DOCTOR PENALTY
1608039017
Очкует Буланов.
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kliker
1608048024
Радимов - вечный дебил с языком наружу.
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