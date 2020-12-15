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    Радимов: «Не назвал бы «Зенит» явным фаворитом в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком».

    «Зенит» будет ставить задачу выиграть, потому что 6 очков отрыва от «Спартака» к перерыву – это внушительный перевес. А что касается того, что матч пройдет без зрителей, то на стадионе, который может вместить 65 тысяч человек, что 1700 зрителей, что ноль, по-моему, без разницы. Очень жаль, что на такой матч не пустят зрителей. Но с учетом того, что происходит, это логично.

    Что касается самой игры, то я бы не назвал «Зенит» явным фаворитом. Я думаю, что шансы равны, может быть, небольшой перевес на стороне «Зенита» – 55% на 45%, потому что «Спартаку» надо по крайней мере приехать. «Зенит» играет дома, дорогу преодолевать не надо. «Зенит» провел хороший матч с московским «Динамо», но видно, что футболисты уставшие и внешне, и по движению. «Спартак» играл не так много, мне кажется, что ему в этом смысле будет попроще, особенно в концовке матча», – сказал Радимов.

    Как сложится матч, я не знаю, но естественно буду болеть за «Зенит». Думаю, обе команды будут стараться атаковать. То, что обе команды забьют, это определенно», – сказал Радимов.

    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге завтра, 16 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии8
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      Рейтинг: +393

      kliker 1 час назад

      Радимов - вечный дебил с языком наружу.

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      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Очкует Буланов.

      0
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      Рейтинг: +869

      Spirit_78 4 часа назад

      Явным фаворитом конечно не является, но всё же приятно, что практически все травмы залечили и состав будет в коем то веке боевой.

      0
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      Рейтинг: +422

      somn 4 часа назад

      Зенит играет по настроению. Запросто может слить.

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      Рейтинг: +4024

      Павелий 5 часов назад

      А чего это ты очковать то стал, Славик? Раньше поуверенне был.

      1
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      Рейтинг: +3520

      Puddle > Павелий 4 часа назад

      За то я с уверенностью скажу: СТЫДНО ЗА СПАРТАК!

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      Рейтинг: -438

      alarm_иг > Puddle 3 часа назад

      Так иди и уе.бись об стену от стыда. Гыгыгы

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      Рейтинг: -1232

      Бoрат > Puddle 2 часа назад

      В данном случае стыдно за Радимова - соломку стелет . Гыгыгы .

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