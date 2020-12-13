Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Дзюба: «Люблю многих партнеров, остальных – уважаю»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел градацию отношения к партнерам по команде. Он их поблагодарил за бомбардирскую статистику.

    — Вы вышли на четвертое место в списке лучших бомбардиров «Зенита». Успели ли вы прочитать эту новость?

    — Еще нет. Знаю, что у меня 190 мячей в карьере. Двигаюсь поступательно, пока план — забить 200. Это будет круто. Как сейчас помню, сотый я забил в Перми. Четвертое место — есть, к чему стремиться. Спасибо огромное моим партнерам. Люблю очень многих из них, остальных — уважаю.

    • 16 декабря «Зенит» сыграет со «Спартаком».
    • «Зенит» идет в РПЛ 1-м.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров сезона чемпионата России.

    Дзюба: «Со «Спартаком» будет война. Это самое сильное и ожесточенное противостояние»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2020 12:25
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +929

      alll-1 13 декабря, 19:19

      опять дрочер из гейклуба начал языком трепать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      aleks 265814 13 декабря, 19:06

      Азмун тоже будет тебя лубить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      Юрэс 13 декабря, 18:35

      Звучит как то ДВОЯКО!!!!!! ХА ХА ХА

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      SuperNils 13 декабря, 17:52

      А чё это он вдруг заговорил-то? Забыл свой позор? А позор-то на всю жизнь, никто не забудет никогда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3162

      mamba9090909 13 декабря, 17:22

      Спартаковские "умники" налетели обсосать интервью своего воспитанника.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2890

      ziborock > mamba9090909 13 декабря, 17:52

      Зенитовские "умники"защищают своего онаниста!)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3162

      mamba9090909 > ziborock 13 декабря, 18:10

      Да не надо отталкивать его от себя, он ваш по крови.))) Родился в Москве. Воспитывался в спартаковской школе. Взрослел в основе Спартака. Все корни спартаковские. Все, с детства впитанные, навыки и привычки, спартаковские.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10233

      Persona_non_Grata > mamba9090909 13 декабря, 18:55

      Все его потенциальные наклонности раскрылись в полной красе именно в Зените , так сказать на благодатной почве )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3162

      mamba9090909 > Persona_non_Grata 13 декабря, 19:29

      Все наклонности приобретаются в детстве, а развиваются и раскрываются в юности. В Зенит он пришёл вполне взрослым. Ему 32. Не надо открещиваться от своего воспитанника, это неприлично.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      Урия Гип 2 13 декабря, 17:20

      Остальным повезло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7020

      Hektor 84 13 декабря, 16:54

      Уважают ли они тебя пид орка ананиста?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1453

      Fusballer 13 декабря, 16:06

      Дзюба снова себя героем почувствовал и балаболить стал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14592

      vladimir-7 13 декабря, 15:56

      Артемон опять разговорился, не к добру это, не понимает он, что молчать — золото.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +830

      fhnv 13 декабря, 15:02

      Азмуна больше всех любишь...видели)))

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81319
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru