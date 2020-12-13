Дзюба: «Люблю многих партнеров, остальных – уважаю»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел градацию отношения к партнерам по команде. Он их поблагодарил за бомбардирскую статистику.

— Вы вышли на четвертое место в списке лучших бомбардиров «Зенита». Успели ли вы прочитать эту новость?

— Еще нет. Знаю, что у меня 190 мячей в карьере. Двигаюсь поступательно, пока план — забить 200. Это будет круто. Как сейчас помню, сотый я забил в Перми. Четвертое место — есть, к чему стремиться. Спасибо огромное моим партнерам. Люблю очень многих из них, остальных — уважаю.

16 декабря «Зенит» сыграет со «Спартаком».

«Зенит» идет в РПЛ 1-м.

Дзюба лидирует в списке бомбардиров сезона чемпионата России.

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