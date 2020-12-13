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Дзюба: «Люблю многих партнеров, остальных – уважаю»

13 декабря 2020, 12:25
17

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел градацию отношения к партнерам по команде. Он их поблагодарил за бомбардирскую статистику.

— Вы вышли на четвертое место в списке лучших бомбардиров «Зенита». Успели ли вы прочитать эту новость?

— Еще нет. Знаю, что у меня 190 мячей в карьере. Двигаюсь поступательно, пока план — забить 200. Это будет круто. Как сейчас помню, сотый я забил в Перми. Четвертое место — есть, к чему стремиться. Спасибо огромное моим партнерам. Люблю очень многих из них, остальных — уважаю.

  • 16 декабря «Зенит» сыграет со «Спартаком».
  • «Зенит» идет в РПЛ 1-м.
  • Дзюба лидирует в списке бомбардиров сезона чемпионата России.

Дзюба: «Со «Спартаком» будет война. Это самое сильное и ожесточенное противостояние»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (17)
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paracetamol
1607852091
А еще больше я люблю свой член и очень уважаю - добавил Зюба.
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NewLife
1607855470
"Люблю очень многих из них, остальных — уважаю". Но любимая жена Азмунка.
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Урия Гип 2
1607855577
Спартаку трёшку отгрузить не забудь!
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fhnv
1607860973
Азмуна больше всех любишь...видели)))
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Fusballer
1607864783
Дзюба снова себя героем почувствовал и балаболить стал.
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Hektor 84
1607867650
Уважают ли они тебя пид орка ананиста?
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mamba9090909
1607869356
Спартаковские "умники" налетели обсосать интервью своего воспитанника.)))
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Юрэс
1607873725
Звучит как то ДВОЯКО!!!!!! ХА ХА ХА
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aleks 265814
1607875605
Азмун тоже будет тебя лубить
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alll-1
1607876359
опять дрочер из гейклуба начал языком трепать
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