РПЛ. Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Динамо» и выйти на чистое первое место

«Зенит» смог оторваться от преследователей в турнирной таблице – в очередном туре РПЛ действующий чемпион обыграл «Динамо». У гостей единственный мяч забил форвард Николай Комличенко.

Артем Дзюба и Сердар Азмун делят первое место в списке бомбардиров сезона РПЛ – у них по десять голов.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 14; 2:0 – Дзюба, 34 (с пенальти); 2:1 – Комличенко, 56 (с пенальти); 3:1 – Азмун, 84.

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев (Чистяков, 61), Сутормин (Ерохин, 89), Барриос, Вендел (Круговой, 89), Дзюба, Дриусси (Азмун, 70), Малком (Кузяев, 71).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев (Н‘Жи, 78), Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин (Каборе, 54), Грулев (Игбун, 67), Лесовой (Комличенко, 54), Шиманьски, Моро.

Предупреждения: Оздоев, 55; Чистяков, 90+3 – Паршивлюк, 34; Комличенко, 81.

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