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    РПЛ. Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Динамо» и выйти на чистое первое место

    «Зенит» смог оторваться от преследователей в турнирной таблице – в очередном туре РПЛ действующий чемпион обыграл «Динамо». У гостей единственный мяч забил форвард Николай Комличенко.

    Артем Дзюба и Сердар Азмун делят первое место в списке бомбардиров сезона РПЛ – у них по десять голов.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзюба, 14; 2:0 – Дзюба, 34 (с пенальти); 2:1 – Комличенко, 56 (с пенальти); 3:1 – Азмун, 84.

    «Зенит»: Лунев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев (Чистяков, 61), Сутормин (Ерохин, 89), Барриос, Вендел (Круговой, 89), Дзюба, Дриусси (Азмун, 70), Малком (Кузяев, 71).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев (Н‘Жи, 78), Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин (Каборе, 54), Грулев (Игбун, 67), Лесовой (Комличенко, 54), Шиманьски, Моро.

    Предупреждения: Оздоев, 55; Чистяков, 90+3 – Паршивлюк, 34; Комличенко, 81.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2020 20:54
    Комментарии97
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      Рейтинг: +4964

      житель СПб 13 декабря, 12:53

      Поделюсь своими впечатлениями. Тем более, что вчера посмотреть не удалось, смотрел сегодня - примерно с 15-й минуты. Никакой равной игры не увидел... Счет мог быть и 5 и 6 - ноль. Читал в комментах, что Динамо в первые 5 минут был хорош, мог забить - хотя особенно сильно первый момент в повторе на 2-й минуте меня не впечатлил - там все было очень быстро, игрок объективно мог не успеть подстроиться к мячу ( что и произошло). А вот почему больше половины матча Динамо не играло - несмотря на хороший подбор игроков, - мне непонятно! Действительно, был момент редкой контратаки Динамо, (где-то в 60-х минутах), когда за 2 игроками вперед никто не побежал, и на это обратил внимание и комментатор - а почему? Наше любимое российское "стояние"? Вот с этого начинаются все проблемы, в том числе и в европейских кубках. А Зенит в целом - бегал! И красиво играл, и создал много моментов - так что повторюсь, Динамо сегодня еще сильно повезло со счетом!
      Теперь - об Артеме. Сложный, интересный вопрос. Да, опять много стоял, не дорабатывал, делал ошибки. Но! И того, что он сделал - хватило на победу! Вот в чем его ценность. Игрок его уровня может включиться в игру 2-3 раза за матч и сделать весь результат. Когда другие игроки бегают всю игру - но бесцельно. Кстати, вспомнил, что похожая проблема была у Аршавина в Арсенале - его ругали именно за это же, но при этом "не замечали", что за два действия за матч он либо забивал гол, либо отдавал уникальную голевую передачу. Так что - вопрос очень непростой. (Увы, в Европе это сейчас не работает - там вся команда бегает взад-вперед весь матч, такая сейчас тактика футбольная...). Так что Зенит - с заслуженной победой!

      2
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      Рейтинг: +146

      Главное Спартак без ЛЧ > житель СПб 3 часа назад

      Скажу тебе так, лучше бы Зенит так в ЛЧ играл.
      А так Зенит победил команду из середника РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +560

      Zenit_Zenit 13 декабря, 12:05

      Самое смешное, что дерьмо на Дзюбу и Зенит льют упертые и ретивые анонисты из недоклубов.
      Дзюба дрочил приватно и для себя, а эти все анонируют на поле и в пабликах публично ...и на радость таким же сектантам рукодрочерам, захлебывающихся в собственных соплях и слюнях...
      Так что , кто вспоминает конфз Дзюбы - смените руку и солфетку...

      3
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      Рейтинг: +646

      Пельш 1 > Zenit_Zenit 13 декабря, 15:01

      Дзюба лентяй, ему в падлу даже шаг сделать.Но потом он предьяву кидает не себе любимому, а тому кто передачу давал! **** почему же не в ноги?

      0
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      Рейтинг: -443

      alarm_иг 13 декабря, 08:54

      Сенитный фуфлоклуп только для внутреннего пользования. А в европе его ипут во всех позах. Зато синитные болелы как петушиные свои перья распушили после Динамо.
      Р.S. Грёбаный шлюхин сынок КПССоска....:-/

      1
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      Рейтинг: +6437

      knikos > alarm_иг 13 декабря, 15:29

      А кого не "ипут" в Европе ? Ну кого ? Тот же Динамо проиграл полулюбителям грузинским . Спам ? И кто ещё его не "вы...ипал" в Европе ? начианая с Сант-Галлена ...Все клубы РПЛ , к сожалению , для внутреннего использования , не один только Зенит. А во "внутреннем использовании" Зенит "ипёт" всех !

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      Рейтинг: +1009

      нейтральныйкакникто 13 декабря, 07:10

      Да хватит делать из него футбольного асса ......Дубль от рукоблуда-вроде бы подтверждение его класса....Но , пробей кто-то другой этот пенальти , которого не должны были ставить, т.к. нарушение было после уже сделанного прострела зенитовца,то у так называемого ЗМС был бы только один эабитый мяч, который не забить мог только игрочёк типа Смолова.Об истинном классе говорит то , сколько он ляпов совершил, сколько не добежал и не сделал рывков и ускорений

      0
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      Рейтинг: +4599

      playsh 13 декабря, 00:07

      Ну что скажешь,хорошо вроде,не только руками работать может.

      0
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      Рейтинг: +146

      Главное Спартак без ЛЧ > playsh 3 часа назад

      Вопрос, вам реально, прикольно вспоминать как Дзюба дрочит!?
      А я и видео не смотрел, мне противно.
      А какой у вас от этого кайф? Встал?
      =))))

      0
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      Рейтинг: +93

      lipatov32 13 декабря, 00:01

      Дрочил мало в сените! Всем бы составом дрочили, ЛЧ Выйграли бы давно!)))))

      0
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      Рейтинг: +6437

      knikos > lipatov32 13 декабря, 15:31

      Ну так поделись опытом .

      0
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      Рейтинг: +146

      Главное Спартак без ЛЧ > knikos 3 часа назад

      Ты забыл добавить ЗАДРОТ.
      =))))

      0
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      Рейтинг: +1810

      ААМ 12 декабря, 23:27

      Несмотря на катасрофу в Лч, Зенит лидер ЧР. Видимо, вдохновили начисленные деньги.

      0
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      ...
      Рейтинг: +859

      serglider > ААМ 13 декабря, 00:41

      Это мне напоминает одну фразу из популярного, в свое время, фильма: Вы вот тут вроде умный человек, а в Одессе были бы еле-еле идиотом!))) Не Зенит крутой, просто уровень чемпионата России упал ниже плинтуса, во по-этому лидеры российского футбола и отгребают от всех в еврокубках как последние лошары,

      3
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      Рейтинг: +4218

      Давид59 12 декабря, 22:57

      Евгеньев и Паршивлюк - слабое звено. А по поводу пенальти - я бы не дал. Судьи должны уже разобраться в трактовке нарушений. Пусть что-то уже на этот счёт решают.

      2
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      Рейтинг: +859

      serglider > Давид59 13 декабря, 00:47

      Дык никто у Вас и не спросит! Положа руку на сердце, снес он его в штрафной, не по правилам. Главный вопрос почему Динамо играет так неровно? Комличенко с игры когда последний раз забивал? Почему в Чехии он был таким забивным, а приехал в Россию и сдулся...

      2
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      Рейтинг: +4218

      Давид59 > serglider 21 час назад

      Я про пенальти на Сантосе

      0
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      Рейтинг: +2402

      Кузьмич на трибуне 12 декабря, 22:52

      Дубль Дзюбы помог победить Динамо, а Дубль Зенита(Сочи) победил Спартак, и Зенит вышел на первое месть. Надеюсь моя шутка никого не обидела. Всех болельщиков Зенита с победой!

      5
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      Рейтинг: +586

      Kokmarov > Кузьмич на трибуне 12 декабря, 22:53

      Достаточно правильное замечание.

      0
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      Рейтинг: +4218

      Давид59 12 декабря, 22:52

      Оздоев вновь напортачил. Я бы ему дал "отдохнуть"

      5
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