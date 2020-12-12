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  • РПЛ. Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Динамо» и выйти на чистое первое место

РПЛ. Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Динамо» и выйти на чистое первое место

12 декабря 2020, 20:54
90

«Зенит» смог оторваться от преследователей в турнирной таблице – в очередном туре РПЛ действующий чемпион обыграл «Динамо». У гостей единственный мяч забил форвард Николай Комличенко.

Артем Дзюба и Сердар Азмун делят первое место в списке бомбардиров сезона РПЛ – у них по десять голов.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 14; 2:0 – Дзюба, 34 (с пенальти); 2:1 – Комличенко, 56 (с пенальти); 3:1 – Азмун, 84.

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев (Чистяков, 61), Сутормин (Ерохин, 89), Барриос, Вендел (Круговой, 89), Дзюба, Дриусси (Азмун, 70), Малком (Кузяев, 71).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев (Н‘Жи, 78), Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин (Каборе, 54), Грулев (Игбун, 67), Лесовой (Комличенко, 54), Шиманьски, Моро.

Предупреждения: Оздоев, 55; Чистяков, 90+3 – Паршивлюк, 34; Комличенко, 81.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Дзюба Артем
Комментарии (90)
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ilichkadr
1607795869
Что-то хряков не видать? Видимо горечь поражения от "фарм-клуба" заливают?
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Кронштадт65
1607795987
всех болел ЗЕНИТа с заслуженной победой
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knikos
1607796009
Привычная картина : Зенит на первом месте , Дзюба и Азмун - лучшие бомбардиры . Могли и побольше забить , как Уралу , ну да ладно . Сутора не зря лучший игрок матча , круто поработал . Кто ? Ну кто мог предположить , что на этой позиции он будет так хорош ...
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portero
1607796605
Зенит с победой! Все хозяева сегодня победили, хотелось чтоб Краснодар завтра поддержал своей победой.
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tushkanlz
1607796752
Питерцев – с заслуженной победой! Пока, это самая интересная игра тура.
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Валерий1965
1607796913
Молодцы! Теперь Спартак.....
Ответить
Kollljan
1607797329
Хороший вечер сегодня! Всем всех благ!
Ответить
Zenit2312
1607797533
Будем радоваться местным победам! Здесь мы чемпионы ! А в ЛЧ просто не повезло! В третий раз точно фартанёт ! Семак знает он сделает!
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paracetamol
1607797889
Неплохо, неплохо, хорошая игра. Сутормин обживается в команде и становится основным игроком, что похвально. Так держать и драть рыл!
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rattyboy
1607798238
Всех с победой !!! Даже иногородние контрацептивы не могут испортить настроение
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