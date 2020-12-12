РПЛ. Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Динамо» и выйти на чистое первое место

Поделюсь своими впечатлениями. Тем более, что вчера посмотреть не удалось, смотрел сегодня - примерно с 15-й минуты. Никакой равной игры не увидел... Счет мог быть и 5 и 6 - ноль. Читал в комментах, что Динамо в первые 5 минут был хорош, мог забить - хотя особенно сильно первый момент в повторе на 2-й минуте меня не впечатлил - там все было очень быстро, игрок объективно мог не успеть подстроиться к мячу ( что и произошло). А вот почему больше половины матча Динамо не играло - несмотря на хороший подбор игроков, - мне непонятно! Действительно, был момент редкой контратаки Динамо, (где-то в 60-х минутах), когда за 2 игроками вперед никто не побежал, и на это обратил внимание и комментатор - а почему? Наше любимое российское "стояние"? Вот с этого начинаются все проблемы, в том числе и в европейских кубках. А Зенит в целом - бегал! И красиво играл, и создал много моментов - так что повторюсь, Динамо сегодня еще сильно повезло со счетом!
Теперь - об Артеме. Сложный, интересный вопрос. Да, опять много стоял, не дорабатывал, делал ошибки. Но! И того, что он сделал - хватило на победу! Вот в чем его ценность. Игрок его уровня может включиться в игру 2-3 раза за матч и сделать весь результат. Когда другие игроки бегают всю игру - но бесцельно. Кстати, вспомнил, что похожая проблема была у Аршавина в Арсенале - его ругали именно за это же, но при этом "не замечали", что за два действия за матч он либо забивал гол, либо отдавал уникальную голевую передачу. Так что - вопрос очень непростой. (Увы, в Европе это сейчас не работает - там вся команда бегает взад-вперед весь матч, такая сейчас тактика футбольная...). Так что Зенит - с заслуженной победой!
«Зенит» смог оторваться от преследователей в турнирной таблице – в очередном туре РПЛ действующий чемпион обыграл «Динамо». У гостей единственный мяч забил форвард Николай Комличенко.
Артем Дзюба и Сердар Азмун делят первое место в списке бомбардиров сезона РПЛ – у них по десять голов.
Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Дзюба, 14; 2:0 – Дзюба, 34 (с пенальти); 2:1 – Комличенко, 56 (с пенальти); 3:1 – Азмун, 84.
«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев (Чистяков, 61), Сутормин (Ерохин, 89), Барриос, Вендел (Круговой, 89), Дзюба, Дриусси (Азмун, 70), Малком (Кузяев, 71).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев (Н‘Жи, 78), Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин (Каборе, 54), Грулев (Игбун, 67), Лесовой (Комличенко, 54), Шиманьски, Моро.
Предупреждения: Оздоев, 55; Чистяков, 90+3 – Паршивлюк, 34; Комличенко, 81.