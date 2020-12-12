Гогуа, Фламарион и Жамалетдинов – в стартовых составах «Ротора» и «Уфы» на матч 18-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Уфы» на матч 18-го тура РПЛ.
«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулeв, Кипиани, Давиташвили, Микелтадзе, Фламарион.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов.
- Матч пройдет на стадионе «Волгоград Арена».
- Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
- По итогам 17 туров «Ротор» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» – 14-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ