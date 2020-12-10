Определились 30 из 32 участников плей-офф Лиги Европы

После завершения первой части матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы стали известны новые участники плей-офф турнира.

Уже определены 30 из 32 команд, которые сыграют в 1/16 финала ЛЕ.

Вышли с первого места: «Рома», «Арсенал», «Вильярреал», загребское «Динамо», «Хоффенхайм», «Байер», «Рейнджерс», ПСВ, «Наполи».

Вышли со второго места: «Црвена Звезда», «Мольде», «Янг Бойз», «Славия», «Бенфика», «Гранада», «Реал Сосьедад».

Команды, занявшие третье место в группе ЛЧ: «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Шахтер», «Аякс», «Краснодар», «Зальцбург», киевское «Динамо», «Олимпиакос».

Вышли, но итоговое место в группе еще не определено: «Лилль», «Милан», «Тоттенхэм», «Антверпен», «Лестер», «Брага».