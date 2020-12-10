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    Определились 30 из 32 участников плей-офф Лиги Европы

    После завершения первой части матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы стали известны новые участники плей-офф турнира.

    Уже определены 30 из 32 команд, которые сыграют в 1/16 финала ЛЕ.

    Вышли с первого места: «Рома», «Арсенал», «Вильярреал», загребское «Динамо», «Хоффенхайм», «Байер», «Рейнджерс», ПСВ, «Наполи».

    Вышли со второго места: «Црвена Звезда», «Мольде», «Янг Бойз», «Славия», «Бенфика», «Гранада», «Реал Сосьедад».

    Команды, занявшие третье место в группе ЛЧ: «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Шахтер», «Аякс», «Краснодар», «Зальцбург», киевское «Динамо», «Олимпиакос».

    Вышли, но итоговое место в группе еще не определено: «Лилль», «Милан», «Тоттенхэм», «Антверпен», «Лестер», «Брага».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    10.12.2020 23:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1219

      ySS 32 минуты назад

      Финал: Тоттенхэм-МЮ

      0
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      ...
      Рейтинг: +201

      Predator_utm > ySS 5 минут назад

      шахту не списывай

      0
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