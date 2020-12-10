Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Николич – о выступлении «Локомотива» в ЛЧ: «Не считаю, что это провал»

Николич – о выступлении «Локомотива» в ЛЧ: «Не считаю, что это провал»

10 декабря 2020, 10:17
12

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги выступления своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

  • Москвичи в шести турах трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.
  • «Локо» занял последнее место в квартете и вылетел из еврокубков.
  • Соперниками команды были «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

«Перед началом Лиги чемпионов нам вообще не давали шансов. Первые четыре тура мы показывали себя хорошей командой. Дважды не проиграли «Атлетико», хорошо сыграли дома с «Баварией».

На последние две игры все поменялось. Информация менялась каждую минуту. Надо было справляться с этим – менять состав, схемы. Все – в последний момент. Десять дней – неудачные в плане состава и результата. Но сегодня мы довольны тем, что много молодежи было на поле. Команда показывала хороший характер.

Нет побед в турнире? Мы могли забирать и три очка – были такие игры. Но надо разграничивать: первые четыре игры и две последние. Не считаю, что это провал», – сказал Николич.

Николич – о поражении от «Баварии»: «Могу сказать только хорошие слова. Команда билась до последнего момента»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Локомотив Николич Марко
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Жорик кекс обжорик
1607586695
Ну конечно это непровал, это на много лучше чем зенит...
Ответить
derrik2000
1607588127
Я, например, другого от тренера паровозов и не ожидал. У нас, в России, ведь, как? Приезжает "маститый иностранный Шпециалист" денег поскирдовать к российским лохам и потом всеми правдами и неправдами, да ещё и куем будет цепляться за это "вкусные" халявное бабло, при этом даже не пряча глаза во время интервью, а, наоборот, "глядя вперёд с уверенностью в завтрашнем дне". Только, вот, он умалчивает о том, что эта "уверенность в завтрашнем дне" распространяется только на него любимого, а не на команду в целом. В Спартаке та же хрень, к сожалению. (((
Ответить
кошмарик
1607592290
да не.. так, жиденько обосрались.. какой провал..
Ответить
Дедуктор
1607593060
Очень достойно сыграл Локо. Научился проигрывать. Легко и непринужденно. Зенит с ЦСКА, впрочем, не сильно отстали. Красиво проигрывают. Болелы должны быть удовлетворены. А если более серьезно, то такого тренера после таких интервью надо незамедлительно выгонять. По профнепригодности. Потому, что этот проходимец и команде "прививку" делает. Типа, опозорились, и ладненько. Всё путем. Так и надо.
Ответить
AZ
1607594172
Игру показывали неплохую (кроме матча против РБ), а результата нет
Ответить
PAREVG.
1607607324
Нет, Марко, это провал. А стартовый состав на игру с Ред Буллом, это твой личный провал.
Ответить
Сильвербой
1607612206
Интересно, только в этой стране, четвертое место в группе не считают провалом??? Я уже просто не понимаю, может цель еврокубков занять последнее место в группе, а клубы из других стран просто что-то не так поняли!? Судя по тому что говорят тренеры наших Зенита, Локо и ЦСКА что они не провалились, у меня уже большие сомнения в правильности подхода к еврокубкам, европейских клубов!!!
Ответить
Юрэс
1607614929
ЧЕГО ЧЕГО!?!?!?!?
Ответить
Кузьмич на трибуне
1607618763
Конечно это не провал. Фиаско в ЛЧ - это менее напряжённый график в ЧР, это рай , зарабатывать миллионы, ни за что не отвечать и ни к чему не стремиться. Вот бы мне такую работу:"Пришёл на завод, вместо 40 деталей на станке -сделал 30, и половину с браком, и получил премиальные за допуск к станку!"
Ответить
Andrew01
1607774302
Это не провал, все так и было задумано)))) На Локо вообще никто не рассчитывал а он вон даже у Атлетико очки отобрал, я думал будет 6 поражений а тут целых 3 ничьих)))))
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
2
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
33
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Все новости
Все новости
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+