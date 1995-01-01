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    Николич – о выступлении «Локомотива» в ЛЧ: «Не считаю, что это провал»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги выступления своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

    • Москвичи в шести турах трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.
    • «Локо» занял последнее место в квартете и вылетел из еврокубков.
    • Соперниками команды были «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

    «Перед началом Лиги чемпионов нам вообще не давали шансов. Первые четыре тура мы показывали себя хорошей командой. Дважды не проиграли «Атлетико», хорошо сыграли дома с «Баварией».

    На последние две игры все поменялось. Информация менялась каждую минуту. Надо было справляться с этим – менять состав, схемы. Все – в последний момент. Десять дней – неудачные в плане состава и результата. Но сегодня мы довольны тем, что много молодежи было на поле. Команда показывала хороший характер.

    Нет побед в турнире? Мы могли забирать и три очка – были такие игры. Но надо разграничивать: первые четыре игры и две последние. Не считаю, что это провал», – сказал Николич.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии8
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      Рейтинг: +393

      SuperNils 11 минут назад

      да-да, конечно, никакого провала нет, всё отлично-превосходно-великолепно, всё в ажуре, зарплату по-прежнему платят космическую, расходимся, посоны.

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      Рейтинг: +3810

      Cleaner 42 минуты назад

      Локо, зачем вам ТАКОЙ тренер?

      0
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      Рейтинг: +13263

      derrik2000 45 минут назад

      Я, например, другого от тренера паровозов и не ожидал.
      У нас, в России, ведь, как?
      Приезжает "маститый иностранный Шпециалист" денег поскирдовать к российским лохам и потом всеми правдами и неправдами, да ещё и куем будет цепляться за это "вкусные" халявное бабло, при этом даже не пряча глаза во время интервью, а, наоборот, "глядя вперёд с уверенностью в завтрашнем дне".
      Только, вот, он умалчивает о том, что эта "уверенность в завтрашнем дне" распространяется только на него любимого, а не на команду в целом.
      В Спартаке та же хрень, к сожалению. (((

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      Рейтинг: +393

      SuperNils 1 час назад

      Они там нормальные вообще??? Я вот читаю это всё и просто в шоке. Семак говорит "не провал", Гончаренко тоже, теперь этот. Был бы не провал, если бы последнее место было занято в борьбе, но ведь тут - просто безвольное позорище. Да уж, мастаки они дурака включать.

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      Рейтинг: +19

      TimTimTim > SuperNils 1 час назад

      По-моему Локо обосрались только в домашнем матче с Зальцбургом, где нужна была победа. Во всех остальных матчах играли очень даже неплохо. Да не вышли, но к ним по самоотдаче у меня претензий никаких.

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      Рейтинг: +393

      SuperNils > TimTimTim 43 минуты назад

      Этого не достаточно. Можно играть отлично, можно играть превосходно, можно выкладываться по полной, но в футболе побеждает тот, у кого цифры на табло больше. Всё остальное - провал.

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      Рейтинг: +3810

      Cleaner > SuperNils 39 минут назад

      Вспоминается Рубин Бердыева. При скучной в основном игре результат БЫЛ!

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      Рейтинг: +189

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      Ну конечно это непровал, это на много лучше чем зенит...

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