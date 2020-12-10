Николич – о выступлении «Локомотива» в ЛЧ: «Не считаю, что это провал»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги выступления своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

Москвичи в шести турах трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.

«Локо» занял последнее место в квартете и вылетел из еврокубков.

Соперниками команды были «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

«Перед началом Лиги чемпионов нам вообще не давали шансов. Первые четыре тура мы показывали себя хорошей командой. Дважды не проиграли «Атлетико», хорошо сыграли дома с «Баварией».

На последние две игры все поменялось. Информация менялась каждую минуту. Надо было справляться с этим – менять состав, схемы. Все – в последний момент. Десять дней – неудачные в плане состава и результата. Но сегодня мы довольны тем, что много молодежи было на поле. Команда показывала хороший характер.

Нет побед в турнире? Мы могли забирать и три очка – были такие игры. Но надо разграничивать: первые четыре игры и две последние. Не считаю, что это провал», – сказал Николич.

Николич – о поражении от «Баварии»: «Могу сказать только хорошие слова. Команда билась до последнего момента»