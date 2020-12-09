Судьи и футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» выйдут на доигровку матча ЛЧ в одинаковых футболках

«ПСЖ» и «Истанбул» проведут совместную акцию против расизма перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:55 по московскому времени и возобновится с 14-й минуты.

На трибунах будет установлен баннер со словами «Нет расизму», а футболисты и судьи выйдут на игру в одинаковых футболках, сообщает RMC Sport.

Вчерашний матч был прерван на 14-й минуте из-за расистских оскорблений в адрес тренера гостей Вебо. Один из арбитров назвал его «черным».

Сами судьи утверждают, тренер «Истанбула» со второй минуты матча называл бригаду арбитров «цыганами».