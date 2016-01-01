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    Судьи и футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» выйдут на доигровку матча ЛЧ в одинаковых футболках

    «ПСЖ» и «Истанбул» проведут совместную акцию против расизма перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:55 по московскому времени и возобновится с 14-й минуты.

    На трибунах будет установлен баннер со словами «Нет расизму», а футболисты и судьи выйдут на игру в одинаковых футболках, сообщает RMC Sport.

    Вчерашний матч был прерван на 14-й минуте из-за расистских оскорблений в адрес тренера гостей Вебо. Один из арбитров назвал его «черным».

    Сами судьи утверждают, тренер «Истанбула» со второй минуты матча называл бригаду арбитров «цыганами».

    • На доигровке будут работать другие судьи.
    • Турнирного значения матч в Париже уже не имеет. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3803

      Cleaner 1 минуту назад

      БРЕЕЕЕЕЕЕД!

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      Рейтинг: +2700

      general.lizyukov 24 минуты назад

      А он что, не черный?

      0
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      Рейтинг: +3363

      Puddle 31 минуту назад

      Детский сад е...ный! Еще мизиньчиками "мирись, мирись и больше не дерись"!

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