Судьи и футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» выйдут на доигровку матча ЛЧ в одинаковых футболках

«ПСЖ» и «Истанбул» проведут совместную акцию против расизма перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:55 по московскому времени и возобновится с 14-й минуты.
На трибунах будет установлен баннер со словами «Нет расизму», а футболисты и судьи выйдут на игру в одинаковых футболках, сообщает RMC Sport.
Вчерашний матч был прерван на 14-й минуте из-за расистских оскорблений в адрес тренера гостей Вебо. Один из арбитров назвал его «черным».
Сами судьи утверждают, тренер «Истанбула» со второй минуты матча называл бригаду арбитров «цыганами».
- На доигровке будут работать другие судьи.
- Турнирного значения матч в Париже уже не имеет. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ.
Источник: RMC Sport