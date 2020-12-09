Соболев приступил к тренировкам после операции на колене

Нападающий «Спартака» Александр Соболев приступил к восстановительным тренировкам после операции на колене.

Сегодня 23-летний форвард провел первую тренировку в зале. Ожидается, что Соболев сможет вернуться в общую группу «Спартака» на зимних сборах.

Соболев усугубил травму колена во время ноябрьского сбора национальной команды. Ему потребовалась операция.

Ранее владелец московского клуба Леонид Федун раскритиковал врачей сборной России за непрофессиональное отношение к здоровью форварда.

раскритиковал врачей сборной России за непрофессиональное отношение к здоровью форварда. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что Соболев ничего не говорил по поводу возможного усугубления травмы, поэтому его привлекали к тренировкам.