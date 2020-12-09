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    Соболев приступил к тренировкам после операции на колене

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев приступил к восстановительным тренировкам после операции на колене.

    Сегодня 23-летний форвард провел первую тренировку в зале. Ожидается, что Соболев сможет вернуться в общую группу «Спартака» на зимних сборах.

    • Соболев усугубил травму колена во время ноябрьского сбора национальной команды. Ему потребовалась операция.
    • Ранее владелец московского клуба Леонид Федун раскритиковал врачей сборной России за непрофессиональное отношение к здоровью форварда.
    • Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что Соболев ничего не говорил по поводу возможного усугубления травмы, поэтому его привлекали к тренировкам.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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