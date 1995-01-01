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    РПЛ превосходит весь топ-5 лиг Европы по количеству желтых карточек за матч

    В текущем сезоне РПЛ в каждом матче показывается в среднем 5,31 желтой карточки. Это наибольший показатель, если брать в расчет все лиги топ-5 Европы.

    На втором месте идет Примера (4,35). АПЛ из топ-5 самая негрубая – 2,94 карточки за матч.

    • Виталий Мешков – лидер текущего сезона РПЛ по среднему количеству карточек за матч.
    • В РПЛ лидирует «Зенит».
    • Ближайший тур стартует 11 декабря, в пятницу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Legalbet

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4080

      polt 9 минут назад

      Приучили желтыми карточками футболеров наших клубов валиться при любом контакте, они и в ЕК корчаться на поле, только судьи чаще и внимания на эти симуляции не обращают.

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      Рейтинг: +11869

      alarm 49 минут назад

      у зенита меньше всех жёлтых в этом сезоне - 27. а у позорников 46, портят всю статистику!

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