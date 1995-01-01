РПЛ превосходит весь топ-5 лиг Европы по количеству желтых карточек за матч

В текущем сезоне РПЛ в каждом матче показывается в среднем 5,31 желтой карточки. Это наибольший показатель, если брать в расчет все лиги топ-5 Европы.

На втором месте идет Примера (4,35). АПЛ из топ-5 самая негрубая – 2,94 карточки за матч.