РПЛ превосходит весь топ-5 лиг Европы по количеству желтых карточек за матч

Приучили желтыми карточками футболеров наших клубов валиться при любом контакте, они и в ЕК корчаться на поле, только судьи чаще и внимания на эти симуляции не обращают.
В текущем сезоне РПЛ в каждом матче показывается в среднем 5,31 желтой карточки. Это наибольший показатель, если брать в расчет все лиги топ-5 Европы.
На втором месте идет Примера (4,35). АПЛ из топ-5 самая негрубая – 2,94 карточки за матч.
- Виталий Мешков – лидер текущего сезона РПЛ по среднему количеству карточек за матч.
- В РПЛ лидирует «Зенит».
- Ближайший тур стартует 11 декабря, в пятницу.