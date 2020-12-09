Шапи – первый воспитанник «Краснодара» со 100 матчами за клуб

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов провел 100-й официальный матч за команду. Он первый воспитанник краснодарской академии, достигший такой отметки.

На счету Сулейманова 21 гол в этих встречах. Игрок стал самым молодым в истории «Краснодара», добравшимся до 100 матчей.