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    Шапи – первый воспитанник «Краснодара» со 100 матчами за клуб

    Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов провел 100-й официальный матч за команду. Он первый воспитанник краснодарской академии, достигший такой отметки.

    На счету Сулейманова 21 гол в этих встречах. Игрок стал самым молодым в истории «Краснодара», добравшимся до 100 матчей.

    • Сулейманов находится в системе «Краснодара» с 2013 года.
    • 20-летний футболист с 2014 года выступает за сборные России разных возрастов.
    • Сулейманов – лучший молодой игрок России в 2019 году (лауреат премии «Первая пятерка»).

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    Источник: твиттер «Краснодара»

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