Шапи – первый воспитанник «Краснодара» со 100 матчами за клуб

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов провел 100-й официальный матч за команду. Он первый воспитанник краснодарской академии, достигший такой отметки.
На счету Сулейманова 21 гол в этих встречах. Игрок стал самым молодым в истории «Краснодара», добравшимся до 100 матчей.
- Сулейманов находится в системе «Краснодара» с 2013 года.
- 20-летний футболист с 2014 года выступает за сборные России разных возрастов.
- Сулейманов – лучший молодой игрок России в 2019 году (лауреат премии «Первая пятерка»).
Источник: твиттер «Краснодара»