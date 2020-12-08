Зидан: «Знаем, что поставлено на карту. Хотим обыграть «Боруссию» М и занять первое место в группе»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о предстоящем матче с менхенгладбахской «Боруссией».

«Это важная игра, и мы это знаем. Мы хотим взять три очка и закончить групповой этап на первом месте. Знаем, что поставлено на карту. Уверен, что завтра у нас будет отличный матч.

Встреча с «Боруссией» решит мою судьбу? Не высказываю предположений. Для меня важно думать об игре и хорошо работать с командой. Меня интересует только это, и я не вникаю в остальное», – цитирует Зидана пресс-служба «Реала».