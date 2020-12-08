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    Зидан: «Знаем, что поставлено на карту. Хотим обыграть «Боруссию» М и занять первое место в группе»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о предстоящем матче с менхенгладбахской «Боруссией».

    «Это важная игра, и мы это знаем. Мы хотим взять три очка и закончить групповой этап на первом месте. Знаем, что поставлено на карту. Уверен, что завтра у нас будет отличный матч.

    Встреча с «Боруссией» решит мою судьбу? Не высказываю предположений. Для меня важно думать об игре и хорошо работать с командой. Меня интересует только это, и я не вникаю в остальное», – цитирует Зидана пресс-служба «Реала».

    • Сообщалось, что Зидан рискует быть отправленным в отставку после матча с менхенгладбахской «Боруссией».
    • «Реал» проиграл в последних двух матчах «Алавесу» (1:2) и «Шахтеру» (0:2).
    • В Примере клуб занимает четвертое место, в группе ЛЧ – третье.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1546

      anri1703 5 минут назад

      вот это будет номер если реал 4 станет а это вполне реально для реала

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