Зидан: «Знаем, что поставлено на карту. Хотим обыграть «Боруссию» М и занять первое место в группе»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о предстоящем матче с менхенгладбахской «Боруссией».
«Это важная игра, и мы это знаем. Мы хотим взять три очка и закончить групповой этап на первом месте. Знаем, что поставлено на карту. Уверен, что завтра у нас будет отличный матч.
Встреча с «Боруссией» решит мою судьбу? Не высказываю предположений. Для меня важно думать об игре и хорошо работать с командой. Меня интересует только это, и я не вникаю в остальное», – цитирует Зидана пресс-служба «Реала».
- Сообщалось, что Зидан рискует быть отправленным в отставку после матча с менхенгладбахской «Боруссией».
- «Реал» проиграл в последних двух матчах «Алавесу» (1:2) и «Шахтеру» (0:2).
- В Примере клуб занимает четвертое место, в группе ЛЧ – третье.
Источник: Официальный сайт «Реала»