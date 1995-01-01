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    Каррера готов покинуть АЕК, если игроки назовут его виновником неудачных результатов

    Главный тренер АЕКа Массимо Каррера заявил, что готов покинуть команду, если футболисты считают его ответственным за неудачные результаты команды, сообщает Enwsi.gr.

    «Скажите мне, что вы думаете, выскажите свое мнение о нашей ситуации. Если вы думаете, что это моя вина, я уйду… Жду, что вы мне скажете», – попросил итальянский тренер игроков после поражения от «Панатинаикоса» (1:2).

    Лидеры команды в ответ взяли на себя большую часть ответственности за игру в последних матчах и попросили Карреру не уходить.

    • В последних четырех матчах АЕК потерпел три поражения.

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    Источник: Enwsi.gr

    Enwsi.gr - портал о греческом АЕКе. Принадлежит компании Sports United PL. Был основан 1 января 2013 года.

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7247

      piligrim1986 21 минуту назад

      да там одни инвалиды в АЕКе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10878

      Skull_Boy 2 часа назад

      Нормальный тренер, таких еще поискать надо, а у нас наоборот игроков больше деревянных оберегают, а не за тренера топят

      3
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      Рейтинг: +14473

      vladimir-7 > Skull_Boy 2 часа назад

      Посмотрим, что дальше будет с тренером, но что-то напряглось
      в доме.

      0
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      Рейтинг: -906

      Бoрат > vladimir-7 4 минуты назад

      Ну если что-то напрягается , это не всегда плохо . Гыгыгы .

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