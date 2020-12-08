Каррера готов покинуть АЕК, если игроки назовут его виновником неудачных результатов

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера заявил, что готов покинуть команду, если футболисты считают его ответственным за неудачные результаты команды, сообщает Enwsi.gr.

«Скажите мне, что вы думаете, выскажите свое мнение о нашей ситуации. Если вы думаете, что это моя вина, я уйду… Жду, что вы мне скажете», – попросил итальянский тренер игроков после поражения от «Панатинаикоса» (1:2).

Лидеры команды в ответ взяли на себя большую часть ответственности за игру в последних матчах и попросили Карреру не уходить.