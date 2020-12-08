Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера готов покинуть АЕК, если игроки назовут его виновником неудачных результатов

Каррера готов покинуть АЕК, если игроки назовут его виновником неудачных результатов

8 декабря 2020, 14:49
6

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера заявил, что готов покинуть команду, если футболисты считают его ответственным за неудачные результаты команды, сообщает Enwsi.gr.

«Скажите мне, что вы думаете, выскажите свое мнение о нашей ситуации. Если вы думаете, что это моя вина, я уйду… Жду, что вы мне скажете», – попросил итальянский тренер игроков после поражения от «Панатинаикоса» (1:2).

Лидеры команды в ответ взяли на себя большую часть ответственности за игру в последних матчах и попросили Карреру не уходить.

  • В последних четырех матчах АЕК потерпел три поражения.

Источник: Enwsi.gr

Enwsi.gr - портал о греческом АЕКе. Принадлежит компании Sports United PL. Был основан 1 января 2013 года.

Греция. Суперлига АЕК Каррера Массимо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1607429420
Нормальный тренер, таких еще поискать надо, а у нас наоборот игроков больше деревянных оберегают, а не за тренера топят
Ответить
piligrim1986
1607436529
да там одни инвалиды в АЕКе
Ответить
derrik2000
1607438842
Правильно пишет в Телеграм Егоров, что у Карьеркина опять как и в Спартаке, "синдром второго сезона": уже с Ливайей подрался в раздевалке и ФУФЛО Недлчару по его настоянию в АЕК взяли... "То ли ещё будет ОЙ-ЁЙ-ЁЙ!..." ))
Ответить
JI e x a
1607448386
Какие неудачные результаты, команда шла на хорошей серии из побед подряд, проиграли одну игру, это неудачи?) Неудачи - это когда из шести команда 2 вылетают в квалификации от клубов, у которых рейтинг в районе сотого места, а те, что вышли, играют до такой степени позорно, что лучше бы и они тоже от грузин и израильтян вылетели. А проиграть одну игру после 5-6 побед подряд-это вполне себе ничего такие результаты =)
Ответить
Главные новости
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
1
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
32
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
14
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Все новости
Все новости
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
26 августа
4
«Краснодар» согласовал контракт с экс-партнером Роналду
25 августа
1
Фото«Краснодар» заинтересовался экс-вингером сборной Португалии
23 августа
1
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба
17 августа
4
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
15 августа
6
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15 августа
6
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
15 августа
9
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
15 августа
10
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
12 августа
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
12 августа
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
12 августа
7
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
11 августа
28
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
11 августа
2
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
11 августа
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
10 августа
3
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
7 августа
2
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
5 августа
2
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
5 августа
13
«Спартак» согласовал уход Ливая: подробности
4 августа
7
Названа сумма, за которую «Спартак» согласится продать Ливая
3 августа
4
«Спартак» может отдать игрока в аренду за 1 миллион
3 августа
3
«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции
28 июля
Агент Солари высказался о возможном уходе вингера из «Спартака»
28 июля
Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?»
27 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+