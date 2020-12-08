ФНЛ провела ребрендинг. На логотипе внутри буквы «Н» игрок бьет головой по мячу

Футбольная национальная лига объявила о ребрендинге. Новый логотип первенства выполнен в черно-бирюзовых цветах.

«Сегодня мы представляем новый логотип и новый, более современный и отвечающий актуальным тенденциям и вкусам фирменный стиль Футбольной Национальной Лиги.

Логотип большой спортивной лиги обязан выглядеть нейтрально, свободно уживаться с айдентикой команд, спонсоров и партнеров. Благодаря простому аббревиатурному решению стыковка происходит гармонично и уместно.

Для индивидуализации в новый логотип ФНЛ заложена гибкая графическая составляющая, которая может выполнять самостоятельную роль – силуэт футболиста, играющего головой.

Еще одной особенностью нашего нового логотипа является цветовая мимикрия — умение адаптироваться к ситуации. Такой подход основан на уважении к стилю каждого клуба и при этом нисколько не вредит айдентике лиги, а только подчеркивает ее объединяющую силу.

Не скроем, что мы планировали представить его еще весной в рамках международной конференции профессионалов спортивного бизнеса MarSpo и начать Олимп-Первенство ФНЛ 2020-2021 уже в новом облике. Однако коронавирус внес в эти планы свои коррективы, как и во многое в нашей жизни. Впрочем, меняться к лучшему не поздно никогда.

Мы искренне надеемся, что новый образ ФНЛ, созданный профессионалами из студии Q10, вам понравится и к возобновлению первенства после зимней паузы станет привычным», – сказано в заявлении на официальном сайте.