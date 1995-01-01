Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    ФНЛ провела ребрендинг. На логотипе внутри буквы «Н» игрок бьет головой по мячу

    Футбольная национальная лига объявила о ребрендинге. Новый логотип первенства выполнен в черно-бирюзовых цветах.

    «Сегодня мы представляем новый логотип и новый, более современный и отвечающий актуальным тенденциям и вкусам фирменный стиль Футбольной Национальной Лиги.

    Логотип большой спортивной лиги обязан выглядеть нейтрально, свободно уживаться с айдентикой команд, спонсоров и партнеров. Благодаря простому аббревиатурному решению стыковка происходит гармонично и уместно.

    Для индивидуализации в новый логотип ФНЛ заложена гибкая графическая составляющая, которая может выполнять самостоятельную роль – силуэт футболиста, играющего головой.

    Еще одной особенностью нашего нового логотипа является цветовая мимикрия — умение адаптироваться к ситуации. Такой подход основан на уважении к стилю каждого клуба и при этом нисколько не вредит айдентике лиги, а только подчеркивает ее объединяющую силу.

    Не скроем, что мы планировали представить его еще весной в рамках международной конференции профессионалов спортивного бизнеса MarSpo и начать Олимп-Первенство ФНЛ 2020-2021 уже в новом облике. Однако коронавирус внес в эти планы свои коррективы, как и во многое в нашей жизни. Впрочем, меняться к лучшему не поздно никогда.

    Мы искренне надеемся, что новый образ ФНЛ, созданный профессионалами из студии Q10, вам понравится и к возобновлению первенства после зимней паузы станет привычным», – сказано в заявлении на официальном сайте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:37
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1793

      Евгений Агеев 5 минут назад

      ***** какая то!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1208

      Fusballer 10 минут назад

      Колхозный дизайн. У 5б на уроке информатики заказали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1376

      Алехсбургер. 22 минуты назад


      Хм..
      Просто кто-то бьётся головой в букву "Н" стоящей выше аббревиатуры
      Видимо айдентика подразумевает ДНО(РПЛ).

      оказывается вот откуда стучат..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10874

      Skull_Boy 42 минуты назад

      Было потрачено 50 млн рублей

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11705

      alarm 59 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хряки, запоминайте логотип турнира, в котором вы скоро будете выступать!

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5204

      "supermax" > alarm 25 минут назад

      подотрись, дура

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1208

      Fusballer > "supermax" 6 минут назад

      Для чего, ему и так приятно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5204

      "supermax" > Fusballer 4 минуты назад

      тогда вопросов нет..ахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -140

      Alex_MI_5 1 час назад

      Сколько игроков за последние 5-10 лет вырастила ФНЛ для сборной? Целых ноль? Зато логотипы, да

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1468

      Romio-xxx > Alex_MI_5 32 минуты назад

      Соболев например.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1208

      Fusballer > Alex_MI_5 8 минут назад

      Не зря же они черный цвет использовали - в знак траура по российскому футболу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1208

      Fusballer > Romio-xxx 7 минут назад

      Потенциал у него есть, но надо работать и работать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11698

      KLIM777 1 час назад

      ну это вообще круто. просто невероятно)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      NotFound 1 час назад

      сколько умных слов... айдентика, мимикрия...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3249

      serppion > NotFound 13 минут назад

      Актуальные тенденции, аббревиатурное решение, графическая составляющая - столько наворочено хрени, чтоб сойти за умного. Идиоты!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1208

      Fusballer > NotFound 10 минут назад

      А по выходу - говно.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81215
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru