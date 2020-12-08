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  • ФНЛ провела ребрендинг. На логотипе внутри буквы «Н» игрок бьет головой по мячу

ФНЛ провела ребрендинг. На логотипе внутри буквы «Н» игрок бьет головой по мячу

8 декабря 2020, 12:37
22

Футбольная национальная лига объявила о ребрендинге. Новый логотип первенства выполнен в черно-бирюзовых цветах.

«Сегодня мы представляем новый логотип и новый, более современный и отвечающий актуальным тенденциям и вкусам фирменный стиль Футбольной Национальной Лиги.

Логотип большой спортивной лиги обязан выглядеть нейтрально, свободно уживаться с айдентикой команд, спонсоров и партнеров. Благодаря простому аббревиатурному решению стыковка происходит гармонично и уместно.

Для индивидуализации в новый логотип ФНЛ заложена гибкая графическая составляющая, которая может выполнять самостоятельную роль – силуэт футболиста, играющего головой.

Еще одной особенностью нашего нового логотипа является цветовая мимикрия — умение адаптироваться к ситуации. Такой подход основан на уважении к стилю каждого клуба и при этом нисколько не вредит айдентике лиги, а только подчеркивает ее объединяющую силу.

Не скроем, что мы планировали представить его еще весной в рамках международной конференции профессионалов спортивного бизнеса MarSpo и начать Олимп-Первенство ФНЛ 2020-2021 уже в новом облике. Однако коронавирус внес в эти планы свои коррективы, как и во многое в нашей жизни. Впрочем, меняться к лучшему не поздно никогда.

Мы искренне надеемся, что новый образ ФНЛ, созданный профессионалами из студии Q10, вам понравится и к возобновлению первенства после зимней паузы станет привычным», – сказано в заявлении на официальном сайте.

Источник: официальный сайт ФНЛ
Россия. ФНЛ Россия
Комментарии (22)
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NotFound
1607421590
сколько умных слов... айдентика, мимикрия...
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Skull_Boy
1607423759
Было потрачено 50 млн рублей
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Алехсбургер.
1607424964
Хм.. Просто кто-то бьётся головой в букву "Н" стоящей выше аббревиатуры Видимо айдентика подразумевает ДНО(РПЛ). оказывается вот откуда стучат..
Ответить
Евгений Агеев
1607426018
***** какая то!
Ответить
portero
1607426761
Сколько на этом денег свиснули???
Ответить
Fusballer
1607428114
https://1fnl.ru/news/10262 https://quberten.ru/FNL-rebranding РЕБРЕНДИНГ ЛУЧШЕЙ ЛИГИ МИРА — ФНЛ
Ответить
Axe111
1607429392
)))))))))))))))))))
Ответить
neft44
1607432953
ху и та
Ответить
Из Твери Леха
1607433861
Так-то прикольно. Креативно. Только небось бабла на этом логотипе немало попилили.
Ответить
anri1703
1607438440
столько слов из за одного логотипа
Ответить
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