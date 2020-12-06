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  • РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Химками» и отстал от «Зенита» со «Спартаком»

РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Химками» и отстал от «Зенита» со «Спартаком»

6 декабря 2020, 20:53
92

В матче 17-го тура РПЛ ЦСКА дома не смог победить «Химки» – 2:2.

В составе хозяев голы забили Никола Влашич и Илья Шкурин. У гостей отличились Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов.

ЦСКА занимает третье место в таблице (33 очка), «Химки – 12-е (19 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

ЦСКА (Москва) – Химки – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Влашич, 40; 1:1 – Кухарчук, 47; 1:2 – Мирзов, 51; 2:2 – Шкурин, 54.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 87), Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев (Обляков, 57), Кучаев (Зайнутдинов, 56), Марадишвили (Бистрович, 87), Влашич, Шкурин, Эджуке (Чалов, 62).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Тихонов (Логашов, 77), Глушаков, Кухарчук (Липовой, 81), Мирзов, Трошечкин (Долгов, 46), Куат.

Предупреждения: Дивеев, 70 – Трошечкин, 27; Куат, 38; Кухарчук, 50.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Химки
Комментарии (92)
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slavа0508
1607277225
Молодцы Химки,достойный результат,,,,,,
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Ден 781
1607277364
Хорошая игра, ЦСКА конечно заслуживал победы Но и Химки молодцы, не то что еле живой Урал в игре с Зенитом
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Боцман59rus
1607277727
После 1 тайма был удивлен отсутствием результата в Европе. 2оой тайм - а, нет, все понятно>
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Lester84
1607277842
Да сколько ж еще будет продолжаться это белорусское издевательство над ЦСКА? Сил уже на это смотреть нету
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gennadiy
1607278004
как Чалов с компанией появился,стало понятно,что больше сегодня не забьют.А Бистровича нужно было не за 5 минут до конца выпускать,а намного раньше...Тренера с такой тактикой давно пора менять...
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JTherry
1607278035
до начала второго тайма и не надеялся, что Химки хоть что-то смогут показать, казалось, матч и далее пройдет под диктовку цска, но... видимо, Черевченко провел воспитательную работу, забегали Химки, молодцы, могли этот матч выиграть, если бы не постоянные обрезы в центре поля... в общем, есть над чем работать! Кухарчук провел классный матч...
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GoLenaStop
1607278090
Самый лучший матч этого тура. Химки - молодцы! Пчелы покусали армейские полки... Армия расслабилась! Ждали удара по центру, а получили со всех сторон... Спасибо командам за игру! С ув.
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Кузьмич на трибуне
1607278125
В очередной раз ЦСКА доказали, что из ЛЕ вылетели по уровню своей игры. И не надо заваливать меня минусами, если армейцы играют в ничейку на своём стадионе с новичком и аутсайдером РПЛ, то удивляться их вылету из ЛЕ не стоит.
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zigbert
1607281693
Боевой получился поединок. Преимущество ЦСКА просматривалось особенно в первом тайме но победить могла любая команда. Влашич как всегда был активен. Забил гол и не случайно был признан лучшим игроком матча. Замена Эджуке на Чалова пожалуй ослабила игру ЦСКА.
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Plyash
1607281826
У ЦСКА,как у пресловутого Ивана - и сила есть,и воля есть,а вот силы воли нет. Химки браво,так держать,молодцы.
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