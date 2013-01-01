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    РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Химками» и отстал от «Зенита» со «Спартаком»

    В матче 17-го тура РПЛ ЦСКА дома не смог победить «Химки» – 2:2.

    В составе хозяев голы забили Никола Влашич и Илья Шкурин. У гостей отличились Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов.

    ЦСКА занимает третье место в таблице (33 очка), «Химки – 12-е (19 очков).

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    ЦСКА (Москва) – Химки – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Влашич, 40; 1:1 – Кухарчук, 47; 1:2 – Мирзов, 51; 2:2 – Шкурин, 54.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 87), Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев (Обляков, 57), Кучаев (Зайнутдинов, 56), Марадишвили (Бистрович, 87), Влашич, Шкурин, Эджуке (Чалов, 62).

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Тихонов (Логашов, 77), Глушаков, Кухарчук (Липовой, 81), Мирзов, Трошечкин (Долгов, 46), Куат.

    Предупреждения: Дивеев, 70 – Трошечкин, 27; Куат, 38; Кухарчук, 50.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии71
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      Рейтинг: +4386

      playsh 45 секунд назад

      У ЦСКА,как у пресловутого Ивана - и сила есть,и воля есть,а вот силы воли нет.
      Химки браво,так держать,молодцы.

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      Рейтинг: +81174

      zigbert 2 минуты назад

      Боевой получился поединок. Преимущество ЦСКА просматривалось особенно в первом тайме но победить могла любая команда. Влашич как всегда был активен. Забил гол и не случайно был признан лучшим игроком матча. Замена Эджуке на Чалова пожалуй ослабила игру ЦСКА.

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      Рейтинг: +1113

      ruded 9 минут назад

      с такой прессой, скоро Чалов начнет щитки забывать в раздевалке... хотя сыну тренера, походу, все нипочем..

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      Рейтинг: +5173

      nik55 20 минут назад

      просто сегодня игра была равной

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      Рейтинг: +594

      qawzsexdr 22 минуты назад

      Неожиданно

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      Рейтинг: +1989

      CSKA57 > qawzsexdr 20 минут назад

      Для болельщиков ЦСКА это становится уже нормой!

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      Рейтинг: +10195

      DeStar 35 минут назад

      беда, хотя играли хорошо ведь, но ятолько второй тайм смотрел, но писали что в первом цска давил и давил,да и стата была жуткая на стороне цска. ПОтом оп оп и парочка голов и футбол пошёл открытый. ну я редко матчи цска смотрю, да и рпл в целом. Но сам матч, а точнее второй тайм, очень понравился. Без автобусов, с моментами, скоростями.

      2
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      Рейтинг: +9541

      ilichkadr 38 минут назад

      Как всегда у Ганчаренко чутка не хватило. Найти надо в глухой деревне русского Ваню с 46-м размером бутсы и тренировать его с утра до вечера исключительно удары по воротам со стандарта. Толку будет больше, чем красивая беготня с незаурядными комбинациями и тактическими схемами.
      P.S. Футбол это голы, а всё остальное не оправданный онанизм.

      3
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      Рейтинг: +2160

      Аид666 51 минуту назад

      ну что, радуемся ничьим с аутсайдерами, уже вышли на систематический уровень...

      0
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      Рейтинг: +19466

      Боцман59rus > Аид666 37 минут назад

      В первом тайме выложились,но не повезло, пришлось во втором побегать, а силенок нет, отсюда вынужденные замены - как они сыграли, видели. Будет физика, будет норм. Но если и весной так чудить будут, то чемодан Вите в руки

      1
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      Рейтинг: +1989

      CSKA57 > Боцман59rus 27 минут назад

      Думаю, до весны ждать не надо! Все равно ничего не измениться.

      0
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      Рейтинг: +357

      GammiD 57 минут назад

      Хороший матч! Ещё говорят рпл говно. Если бы судейского дерьма не было...

      0
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      Рейтинг: +2262

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      В очередной раз ЦСКА доказали, что из ЛЕ вылетели по уровню своей игры. И не надо заваливать меня минусами, если армейцы играют в ничейку на своём стадионе с новичком и аутсайдером РПЛ, то удивляться их вылету из ЛЕ не стоит.

      17
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      Рейтинг: +4765

      житель СПб > Кузьмич на трибуне 57 минут назад

      Минусовать человека за мнение - некрасиво! Но я с Вами не согласен: ЦСКА играл хорошо, но с реализацией и с везением было плохо!

      4
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      Рейтинг: +2262

      Кузьмич на трибуне > житель СПб 53 минуты назад

      Не будем забывать с кем играли сегодня Армейцы. Сегодня их соперниками были не Ювентус с КриРо, и не Милан с Иброй, даже не Валенсия. А новичок РПЛ, и практически аутсайдер. Если бы армейцы играли хорошо, то счёт бы был как вчера у Зенита, Спартака или Краснодара.

      3
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      Рейтинг: +5120

      Lester84 > житель СПб 53 минуты назад

      Вы уже как Гончаренко говорите. У него каждую неудачную игру играют хорошо, но чего-то не хватает

      4
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      Рейтинг: +1989

      CSKA57 > житель СПб 50 минут назад

      ЦСКА каждый раз играет все лучше и лучше, вот только результаты не радуют. Дайте Черевченко эту команду, он из нее чемпиона сделает.

      1
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      Рейтинг: +9945

      JTherry > Lester84 43 минуты назад

      Ганчаренко, похоже, пришел поужинать на матч)) и бутылка рядом с ним очень подозрительная стояла, стаканами хлестал) нервяк, понятное дело...

      3
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      Рейтинг: +5120

      Lester84 > JTherry 41 минуту назад

      Ага, 2 тарелки харчей там в вип-ложе навернул)))

      2
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      Рейтинг: +9945

      JTherry > Lester84 39 минут назад

      хорошо его там кормят по ходу матча - 2 тарелки с бутылочкой, возможно, воды)))

      2
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      Рейтинг: +430

      RyslanZ > житель СПб 36 минут назад

      Я Вас не буду минусовать,но согласитесь,что основной критерий в футболе-голы и результат. А понятие-" хорошая игра"-повод для тренерского состава оправдать свои ошибки...Желаю Вам всего хорошего.

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      Рейтинг: +660

      tushkanlz > Кузьмич на трибуне 26 минут назад

      ..."у Зенита, Спартака или Краснодара", или ЦСКА один уровень , к сожалению, - уровень игры всей РПЛ и до европейского ему,как до ...и не первое десятилетие... Досадно, что перспектив у РПЛ и не видно. Армейцы,хоть,стараются, но "проффесион де фуа" - увы, как у всей..

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