РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Химками» и отстал от «Зенита» со «Спартаком»

В матче 17-го тура РПЛ ЦСКА дома не смог победить «Химки» – 2:2.
В составе хозяев голы забили Никола Влашич и Илья Шкурин. У гостей отличились Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов.
ЦСКА занимает третье место в таблице (33 очка), «Химки – 12-е (19 очков).
Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур
ЦСКА (Москва) – Химки – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Влашич, 40; 1:1 – Кухарчук, 47; 1:2 – Мирзов, 51; 2:2 – Шкурин, 54.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 87), Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев (Обляков, 57), Кучаев (Зайнутдинов, 56), Марадишвили (Бистрович, 87), Влашич, Шкурин, Эджуке (Чалов, 62).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Тихонов (Логашов, 77), Глушаков, Кухарчук (Липовой, 81), Мирзов, Трошечкин (Долгов, 46), Куат.
Предупреждения: Дивеев, 70 – Трошечкин, 27; Куат, 38; Кухарчук, 50.