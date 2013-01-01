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    Зобнин: «Для игроков в интервью Черчесова на «Матч ТВ» ничего не было нового. В лицо он говорит то же самое»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин оценил интервью главного тренера Станислава Черчесова на «Матч ТВ». Спартаковца оно не удивило.

    «Огненное интервью получилось, чего уж там. Но для нас там не было ничего нового. Нам в лицо Станислав Саламович говорит все то же самое. Я Черчесова давно знаю, еще по «Динамо». Он меня там 20-летнего на две недели в дубль отправил за то, что огрызнулся на тренировке. И мне помогло это в нужный момент понять, что ты, молодой, должен работать и работать, а не рот свой открывать. Это закаляет», – сказал Зобнин.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1484

      kvm 4 минуты назад

      Зобнин: - Уссатый дурень свой хавальник никогда не закрывает...

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      Рейтинг: +4744

      житель СПб 6 минут назад

      Все просто забыли про тренера ГазМяс. А Черчесов - запомнил и старается соответствовать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19205

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Рома, он с вами в сборной разговаривает как с Казанским на МатчТВ?...)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1748

      Aston > DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Да,и это известно уже давно

      1
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      Рейтинг: +941

      кто там 1 час назад

      Забыл добавить Ром: а нам пох, хоть в лицо говори, хоть где, для нас главное денежку срубить, а то что мы кривоногие и позорим честь страны - пофиг.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +25882

      oyabun > кто там 1 час назад

      Зобнин как раз один из немногих, к которым почти никогда нет претензий.

      5
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      Рейтинг: +11616

      alarm 1 час назад

      вот свинья. нет, чтобы сказать, что не хочет такого мудака видеть у руля сборной - сразу зауважал бы.

      -1
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      Рейтинг: +1181

      22 raza chemp > alarm 27 минут назад

      Он про тебя не знает и какой ты редкосный мудак тоже, а уж как тренера сборной тебе он точно не будет представлять

      1
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      Рейтинг: +596

      Хейтер Аларм > 22 raza chemp 15 минут назад

      Аларм от лица всех российских болельщиков говорит! Но странно со стороны аларма было ждать таких слов от Зобнина, все-таки хряк есть хряк!

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