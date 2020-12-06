Зобнин: «Для игроков в интервью Черчесова на «Матч ТВ» ничего не было нового. В лицо он говорит то же самое»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин оценил интервью главного тренера Станислава Черчесова на «Матч ТВ». Спартаковца оно не удивило.

«Огненное интервью получилось, чего уж там. Но для нас там не было ничего нового. Нам в лицо Станислав Саламович говорит все то же самое. Я Черчесова давно знаю, еще по «Динамо». Он меня там 20-летнего на две недели в дубль отправил за то, что огрызнулся на тренировке. И мне помогло это в нужный момент понять, что ты, молодой, должен работать и работать, а не рот свой открывать. Это закаляет», – сказал Зобнин.