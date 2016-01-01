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    РПЛ. «Зенит» забил пять голов «Уралу», у Азмуна хет-трик

    «Зенит» вернулся на первое место в чемпионате России. В 17-м туре аутсайдер своей группы Лиги чемпионов разгромил «Урал».

    Сердар Азмун оформил дубль, а у гостей единственный мяч забил Артем Шаболин.

    Азмун вышел на первое место в бомбардирской гонке сезона РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 5:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Азмун, 17; 2:0 – Азмун, 22; 3:0 – Дзюба, 30 (с пенальти); 4:0 – Сантос, 44; 5:0 – Азмун, 76 (с пенальти); 5:1 – Шаболин, 82.

    «Зенит»: Лунeв, Чистяков, Ракицкий (Вендел, 68), Сантос, Жирков, Оздоев (Мостовой, 81), Сутормин, Дриусси (Ерохин, 58), Малком, Азмун (Крапухин, 81), Дзюба (Кузяев, 58).

    «Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Золотов (Магомадов, 34), Йовичич, Бикфалви, Егорычев (Евсеев, 46), Эль Кабир (Шаболин, 60), Мишкич (Герасимов, 46), Аугустыняк, Погребняк (Татаринов, 77).

    Предупреждения: нет – Аугустыняк, 32; Рыков, 50; Магомадов, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии58
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      Рейтинг: +833

      Граф2019 5 минут назад

      ква! рпл-болото!! но это наше болото!!! ква-ква...

      0
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      Рейтинг: +11660

      KLIM777 15 минут назад

      за такое даже радоваться не стоит. Уровень РПЛ действительно ниже плинтуса

      3
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      Рейтинг: +6278

      knikos > KLIM777 10 минут назад

      Точно , вот вроде крупно выиграли у команды , которая шесть матчей шла без поражений ,а воспринимается всё это, как что-то обыденное. Просто на классе , почти пешком .С кем перед ЛЧ тренироваться ? Проблема ...

      1
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      Рейтинг: +7263

      alp > knikos 59 секунд назад

      двояко.. с туляками, например, ничью скатали.. а должны были брать 3 очка.. но, с чем трудно не согласится - рпл днище... и наверное, сейчас самый днищенский уровень с 90-х..

      1
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      Рейтинг: +918

      O-Z 17 минут назад

      Вот уровень наших команд, в ЛЧ делать нечего.

      1
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      Рейтинг: +19385

      Боцман59rus 17 минут назад

      Нырнули в Брюгге, а всплыли дома на болоте УррА!!!

      3
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      Рейтинг: +6278

      knikos > Боцман59rus 15 минут назад

      Спам как занырнул от пинка Сант-Галлена , так почти год и не всплывал . Видать сильно затянуло .

      3
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      Рейтинг: +19385

      Боцман59rus > knikos 9 минут назад

      Ты там пидотанцы обещал, давай - вперёд, скоро новый нырок в канализацию с Дортмундом отожгете всей помойкой))))

      0
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      Рейтинг: +6278

      knikos > Боцман59rus 4 минуты назад

      Дортмунд , Брюгге , Лейпциг - каков список , а ? И другой список , из одного Сант-Галлена ! Есть разница ? Или ты после победы над вторым составом аутсайдера так нахрюкался ( в прямом и переносном смысле ) , что ничего не понимаешь ?

      0
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      Рейтинг: +25849

      oyabun 17 минут назад

      Урал всегда проигрывает Зениту. Вот и сейчас в такой нужный момент сделал это услужливо и безоговорочно. Похоже в отсутствие Оренбурга Газпром подстраховался и в пару к Сочи обеспечил себя еще одним верным фарм-клубом.

      1
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      Рейтинг: +19385

      Боцман59rus > oyabun 13 минут назад

      У них связи тесные и эта морда в чепчике помалкивает.
      Два года на их матчи не езжу, боюсь проблеваться))))

      0
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      Рейтинг: +6497

      GoLenaStop 19 минут назад

      Наши суперклубы европейского уровня достойно продемонстрировали свой звериный оскал воспитанникам региональных детских домов...

      Пасиба! Хи

      0
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      Рейтинг: +553

      Вальдемар IV 26 минут назад

      запирайте двери, все боты здесь, и пускайте газ

      0
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      Рейтинг: +630

      Пельш 1 30 минут назад

      Матч говно, бомжи только и могут таких как урал обыгрывать, геи !!!!!

      -2
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      Рейтинг: -148

      net zenit1967 > Пельш 1 4 минуты назад

      да не только бомжи!остальные что лучше играют ?не хочу выделять и защищать спартак,но сегодня во втором тайме в конце добились желаемого а первый тайм ваще так себе!

      0
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      Рейтинг: +22237

      пьяныйхоровод 30 минут назад

      Никого так не пучит от чужих побед как коричнево-белую секту .

      4
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      Рейтинг: +11497

      alarm 31 минуту назад

      надеюсь, из-за коронавируса не отменят традиционный рождественский забег свиней. очень жду этого зрелища, когда хряки суют рыло в валенок, фиксируют, становятся на стартовой ленточке и бегут после пинка, похрюкивая в валенок))

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