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РПЛ. «Зенит» забил пять голов «Уралу», у Азмуна хет-трик

5 декабря 2020, 20:50
86

«Зенит» вернулся на первое место в чемпионате России. В 17-м туре аутсайдер своей группы Лиги чемпионов разгромил «Урал».

Сердар Азмун оформил дубль, а у гостей единственный мяч забил Артем Шаболин.

Азмун вышел на первое место в бомбардирской гонке сезона РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 5:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 17; 2:0 – Азмун, 22; 3:0 – Дзюба, 30 (с пенальти); 4:0 – Сантос, 44; 5:0 – Азмун, 76 (с пенальти); 5:1 – Шаболин, 82.

«Зенит»: Лунeв, Чистяков, Ракицкий (Вендел, 68), Сантос, Жирков, Оздоев (Мостовой, 81), Сутормин, Дриусси (Ерохин, 58), Малком, Азмун (Крапухин, 81), Дзюба (Кузяев, 58).

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Золотов (Магомадов, 34), Йовичич, Бикфалви, Егорычев (Евсеев, 46), Эль Кабир (Шаболин, 60), Мишкич (Герасимов, 46), Аугустыняк, Погребняк (Татаринов, 77).

Предупреждения: нет – Аугустыняк, 32; Рыков, 50; Магомадов, 76.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Азмун Сердар
Комментарии (86)
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Кинстифа
1607191880
Достаточно посмотреть статистику этих команд. и объяснять ни чего никому не понадобится)) Видимо вместо автобуса решили сегодня поиграть)))
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Пельш 1
1607191969
Матч говно, бомжи только и могут таких как урал обыгрывать, геи !!!!!
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oyabun
1607192726
Урал всегда проигрывает Зениту. Вот и сейчас в такой нужный момент сделал это услужливо и безоговорочно. Похоже в отсутствие Оренбурга Газпром подстраховался и в пару к Сочи обеспечил себя еще одним верным фарм-клубом.
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Боцман59rus
1607192750
Нырнули в Брюгге, а всплыли дома на болоте УррА!!!
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Andrering87
1607195102
Лучше бы так с Брюгге сыграли... Радоваться тут не чему...
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Просто-333
1607195403
Всё? Нытьё про усталость закончилось вместе с провалом в Европе? Опять бодренькие в соперничестве с дворовыми командами? Ну-ну...
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polt
1607195430
Ни о чем. Три команды по пять голов, вот это уровень соперничества в РПЛ и отсюда наше обсерово в КЕ.
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maygli
1607198490
Игра оставила странное впечатление. Стоящие игроки Урала и несколько слегка бегающих между них игроков Зенита в перепасовочку, как на тренировке , обходя болванчиков, забивают голы.
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Hektor 84
1607205453
Судя потому что футболисты Урала пешком ходили по полю, либо просто наблюдали как синит забивает чемоданчик из Газпрома Григорию Иванову занесли. Хотя уральцы еще не так давно со Спартаком жилы рвали, чтоб очки отобрать. А сам зенит 3 дня назад так же пешком ходил в игре против Брюгге. Кстати давно подозревал, что Урал один из фарм клубов зенита. Игры Урала и зенита попахивают договорняками. И это не только моё мнение.
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Dizgen
1607224374
100 процентов занесли
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