РПЛ. «Зенит» забил пять голов «Уралу», у Азмуна хет-трик

«Зенит» вернулся на первое место в чемпионате России. В 17-м туре аутсайдер своей группы Лиги чемпионов разгромил «Урал».

Сердар Азмун оформил дубль, а у гостей единственный мяч забил Артем Шаболин.

Азмун вышел на первое место в бомбардирской гонке сезона РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 5:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 17; 2:0 – Азмун, 22; 3:0 – Дзюба, 30 (с пенальти); 4:0 – Сантос, 44; 5:0 – Азмун, 76 (с пенальти); 5:1 – Шаболин, 82.

«Зенит»: Лунeв, Чистяков, Ракицкий (Вендел, 68), Сантос, Жирков, Оздоев (Мостовой, 81), Сутормин, Дриусси (Ерохин, 58), Малком, Азмун (Крапухин, 81), Дзюба (Кузяев, 58).

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Золотов (Магомадов, 34), Йовичич, Бикфалви, Егорычев (Евсеев, 46), Эль Кабир (Шаболин, 60), Мишкич (Герасимов, 46), Аугустыняк, Погребняк (Татаринов, 77).

Предупреждения: нет – Аугустыняк, 32; Рыков, 50; Магомадов, 76.

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