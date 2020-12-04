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  • Главные новости дня. «Тамбов» подтвердил бойкот игроками матча со «Спартаком», «Штутгарт» готов продать Гонсалеса «Зениту» за 20 миллионов

Главные новости дня. «Тамбов» подтвердил бойкот игроками матча со «Спартаком», «Штутгарт» готов продать Гонсалеса «Зениту» за 20 миллионов

4 декабря 2020, 23:12
1

Порядка восьми игроков основы «Тамбова» не намерены выходить на матч со «Спартаком».

RMC Sport: Месси перейдет в «ПСЖ» в 2021 году.

Кутепов: «Федун заблокировал трансферы в «Краснодар» и «Динамо», потому что хочет видеть меня в клубе».

Гончаренко – после вылета из Лиги Европы: «ЦСКА немного однобоко атакует».

Fanatik: Муса подписал контракт с «Галатасараем». В ближайшие дни о трансфере объявят официально.

Умер отец братьев Миранчуков.

Mundo Deportivo: Неймар продлит контракт с «ПСЖ», если клуб подпишет Месси.

ЦСКА продлил контракт с Бистровичем до 2025 года.

Metaratings: «Штутгарт» готов продать Гонсалеса «Зениту» за 20 миллионов, в Серию А – за 10.

Журналист Фальк: «Манчестер Юнайтед» и Тухель взаимно заинтересованы».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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mamba9090909
1607159332
Повышенные премиальные восьмерым ведущим игрокам Тамбова и всё, игра, в пользу Спартака, гарантирована.))
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