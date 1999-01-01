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    Metaratings: «Штутгарт» готов продать Гонсалеса «Зениту» за 20 миллионов, в Серию А – за 10

    «Штутгарт» обозначил цену форварда Николаса Гонсалеса. Услуги игрока уже предложены «Зениту», которому немцы готовы продать футболиста за 20 миллионов евро. Речь идет о контракте на четыре-пять лет с зарплатой не менее 2 миллионов в год.

    Футболиста готовы продать и в Серию А, но за 10 миллионов. Гонсалеса предлагают на английский и итальянский рынки уже в течение двух лет.

    • 22-летний Гонсалес стоит на рынке 16 миллионов евро.
    • В сезоне Бундеслиги он провел 4 матча, забил 3 гола, сделал результативный пас.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: -182

      Alex_MI_5 51 минуту назад

      Ахаха, Европа уже в открытую смеется над бомжами

      0
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      Рейтинг: +2201

      ФК Пупсик > Alex_MI_5 21 минуту назад

      Срам сартазху!

      0
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      Рейтинг: +23

      Фредди 1 час назад

      Они знают у нас бабло куры не клюют,девать не куда...А Обосруны сейчас и купят... А так как он не будет подходит под их схему игры они его начнут в аренду пихать....

      0
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      Рейтинг: +2201

      ФК Пупсик 1 час назад

      Еще один больной - пшел н.а.х.у.й!

      0
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      Рейтинг: +43574

      portero 1 час назад

      Обменять на Азмуна, но такого не будет, надо с каждой сделки денюжки к ручкам прибрать...

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