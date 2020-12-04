Metaratings: «Штутгарт» готов продать Гонсалеса «Зениту» за 20 миллионов, в Серию А – за 10

«Штутгарт» обозначил цену форварда Николаса Гонсалеса. Услуги игрока уже предложены «Зениту», которому немцы готовы продать футболиста за 20 миллионов евро. Речь идет о контракте на четыре-пять лет с зарплатой не менее 2 миллионов в год.
Футболиста готовы продать и в Серию А, но за 10 миллионов. Гонсалеса предлагают на английский и итальянский рынки уже в течение двух лет.
- 22-летний Гонсалес стоит на рынке 16 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги он провел 4 матча, забил 3 гола, сделал результативный пас.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: Metaratings