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  • Metaratings: «Штутгарт» готов продать Гонсалеса «Зениту» за 20 миллионов, в Серию А – за 10

Metaratings: «Штутгарт» готов продать Гонсалеса «Зениту» за 20 миллионов, в Серию А – за 10

4 декабря 2020, 21:11
16

«Штутгарт» обозначил цену форварда Николаса Гонсалеса. Услуги игрока уже предложены «Зениту», которому немцы готовы продать футболиста за 20 миллионов евро. Речь идет о контракте на четыре-пять лет с зарплатой не менее 2 миллионов в год.

Футболиста готовы продать и в Серию А, но за 10 миллионов. Гонсалеса предлагают на английский и итальянский рынки уже в течение двух лет.

  • 22-летний Гонсалес стоит на рынке 16 миллионов евро.
  • В сезоне Бундеслиги он провел 4 матча, забил 3 гола, сделал результативный пас.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Штутгарт Зенит Гонсалес Николас
Комментарии (16)
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portero
1607106008
Обменять на Азмуна, но такого не будет, надо с каждой сделки денюжки к ручкам прибрать...
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Hektor 84
1607112132
Потом окажется в Сочи
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PAREVG.
1607117180
Тут все зависит от того, кто будет тренером Зенита в следующем году. Под нового тренера могут и купить, Семаку - вряд ли.
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Aston
1607120286
За бомжовское гумно нлом наценка,они схавают)
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O-kolesov
1607121636
А не пора ли обратить внимание на детско-юношкий футбол Каждый президент, и мутко, и дюков обещают, а толку? Все знают, где иностранец, там отмывание денег. Сколько одаренных ребят страдают от бездарности руководителей .ГОСПОДИ, да когда же эти твари насытятся? Дай БОГ честному футболу.
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Вальдемар IV
1607129367
после брюгге политпроект должен вообще умереть
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serppion
1607137957
При таких условиях Гонсалеса не продают, а впаривают лохам. Зинка сама виновата - репутация такая.
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vladimir-7
1607149310
Два года игрока не могут продать за 10 млн. евро, решили попробовать избавиться от него в Зенит, но за 20 млн. евро. (Северная надбавка — 10 млн.евро.)
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danila.yarowenko
1607154416
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SanInstructor
1607164202
у народного достояния денег хватит...
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