Metaratings: «Штутгарт» готов продать Гонсалеса «Зениту» за 20 миллионов, в Серию А – за 10

«Штутгарт» обозначил цену форварда Николаса Гонсалеса. Услуги игрока уже предложены «Зениту», которому немцы готовы продать футболиста за 20 миллионов евро. Речь идет о контракте на четыре-пять лет с зарплатой не менее 2 миллионов в год.

Футболиста готовы продать и в Серию А, но за 10 миллионов. Гонсалеса предлагают на английский и итальянский рынки уже в течение двух лет.