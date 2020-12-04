RMC Sport: Месси перейдет в «ПСЖ» в 2021 году

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в следующем году перейдет в «ПСЖ», сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло.
«Месси перейдет в «ПСЖ» в следующем году. Да, я не шучу! Месси будет в «ПСЖ» в следующем году», – сказал Риоло в эфире RMC Sport.
- Месси может вести переговоры с другими клубами с 1 января. Его контракт с «Барселоной» заканчивается летом.
- Летом Месси не договорился с бывшим президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу о разрыве контракта и остался в команде.
Источник: твиттер RMC Sport
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