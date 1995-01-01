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    RMC Sport: Месси перейдет в «ПСЖ» в 2021 году

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в следующем году перейдет в «ПСЖ», сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

    «Месси перейдет в «ПСЖ» в следующем году. Да, я не шучу! Месси будет в «ПСЖ» в следующем году», – сказал Риоло в эфире RMC Sport.

    • Месси может вести переговоры с другими клубами с 1 января. Его контракт с «Барселоной» заканчивается летом.
    • Летом Месси не договорился с бывшим президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу о разрыве контракта и остался в команде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер RMC Sport

    RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло. Подписчиков в твиттере – более 900 тысяч.

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    Сегодня, 09:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2157

      ФК Пупсик 19 минут назад

      Он уже забивать разучился, вряд ли его возьмут!

      -1
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      Рейтинг: +3179

      solodealer 1 час назад

      Здесь же инфа по супер падению результатов Реала (в ЛЧ) после ухода Роналду...
      Не знаю, правда ли об уходе Месси в ПСЖ, но знаю точно: после ГНОМА в Барсе будет кризис покруче реальского)))

      4
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      Рейтинг: +1780

      Dizayner 1 час назад

      чувак не шутит, все сурьезно))

      1
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      Рейтинг: +548

      ZEVS71 1 час назад

      Сообщил журналист))))

      0
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      Рейтинг: +217

      Sterh > ZEVS71 1 час назад

      Ну да) Значит - можно верить)
      Они что попало не говорят..)

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