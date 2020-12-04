RMC Sport: Месси перейдет в «ПСЖ» в 2021 году

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в следующем году перейдет в «ПСЖ», сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

«Месси перейдет в «ПСЖ» в следующем году. Да, я не шучу! Месси будет в «ПСЖ» в следующем году», – сказал Риоло в эфире RMC Sport.