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    Mundo Deportivo: Неймар продлит контракт с «ПСЖ», если клуб подпишет Месси

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет снова играть вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    В связи с этим, как сообщает Mundo Deportivo, бразилец пытается убедить свой клуб заполучить его бывшего партнера.

    Неймар поставил условие, что готов продлить контракт, истекающий в 2022 году, если «ПСЖ» подпишет Месси.

    Соглашение аргентинца с «Барсой» истекает по окончании этого сезона, и уже с января он получит право вести переговоры с другими клубами.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5137

      KPCCSPB 1 час назад

      Туда не так давно и Криню сватали, поэтому хз даже, Месси не так хорош, как Рон, на данный момент

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      Рейтинг: +1992

      SIRIUS 2002 1 час назад

      В добрый путь..

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