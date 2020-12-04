Mundo Deportivo: Неймар продлит контракт с «ПСЖ», если клуб подпишет Месси

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет снова играть вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

В связи с этим, как сообщает Mundo Deportivo, бразилец пытается убедить свой клуб заполучить его бывшего партнера.

Неймар поставил условие, что готов продлить контракт, истекающий в 2022 году, если «ПСЖ» подпишет Месси.

Соглашение аргентинца с «Барсой» истекает по окончании этого сезона, и уже с января он получит право вести переговоры с другими клубами.