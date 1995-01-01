ЦСКА продлил контракт с Бистровичем до 2025 года

да ему бы в старте играть, а Облякову с Ахметовым и Чаловым отдохнуть до конца сезона
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович подписал новое соглашение с клубом. Теперь оно действует до конца сезона-2024/25.
«Бистрович перешел в ЦСКА зимой 2018 года. За ПФК ЦСКА сыграл уже 84 матча, в которых забил пять голов», – напомнила пресс-служба москвичей.
- Бистрович брал с командой Суперкубок России.
- В сезоне РПЛ хорват провел 11 матчей, забил 2 гола.
- ЦСКА не лидирует в РПЛ лишь ввиду дополнительных показателей.