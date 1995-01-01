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    ЦСКА продлил контракт с Бистровичем до 2025 года

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович подписал новое соглашение с клубом. Теперь оно действует до конца сезона-2024/25.

    «Бистрович перешел в ЦСКА зимой 2018 года. За ПФК ЦСКА сыграл уже 84 матча, в которых забил пять голов», – напомнила пресс-служба москвичей.

    • Бистрович брал с командой Суперкубок России.
    • В сезоне РПЛ хорват провел 11 матчей, забил 2 гола.
    • ЦСКА не лидирует в РПЛ лишь ввиду дополнительных показателей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +766

      Dr.Metal 54 минуты назад

      да ему бы в старте играть, а Облякову с Ахметовым и Чаловым отдохнуть до конца сезона

      1
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      Рейтинг: +14393

      vladimir-7 > Dr.Metal 47 секунд назад

      Двоих можно отправить временно в молодежку или в аренду,
      а вот Чалова оставить на перевоспитание.

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