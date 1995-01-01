ЦСКА продлил контракт с Бистровичем до 2025 года

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович подписал новое соглашение с клубом. Теперь оно действует до конца сезона-2024/25.

«Бистрович перешел в ЦСКА зимой 2018 года. За ПФК ЦСКА сыграл уже 84 матча, в которых забил пять голов», – напомнила пресс-служба москвичей.