АПЛ. «Астон Вилла» в гостях уступила «Вест Хэму»

В заключительном матче десятого тура АПЛ «Вест Хэм» дома взял верх над «Астон Виллой».

В составе лондонской команды отличились Анжело Огбонна и Харрод Боуэн, у гостей забил Джек Грилиш.

В последней четверти игры форвард «Виллы» Олли Уоткинс мог записать в свой актив два мяча, но сначала он не реализовал пенальти, а затем его гол отменили после просмотра VAR.

Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

Вест Хэм – Астон Вилла – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Огбонна, 2; 1:1 – Грилиш, 25; 2:1 – Боуэн, 46.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ