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  • Умяров: «Во втором круге РПЛ «Спартак» рассчитывает выступить как минимум не хуже»

Умяров: «Во втором круге РПЛ «Спартак» рассчитывает выступить как минимум не хуже»

28 ноября 2020, 16:16
1

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопросы о выступлении своей команды в первом круге чемпионата России.

– Позади первый круг, мы на третьем месте. Это не предел?

– Конечно, нет! Тем более в последних трех турах мы заработали всего два очка, хотя обязаны были набирать больше. Хорошо еще, что соперники тоже совершают потери, и после последнего тура отрыв остался прежним. Во втором круге рассчитываем выступить как минимум не хуже.

– Какие матчи оставили самый неприятный осадок?

– Совсем не получилась игра с «Ростовом». И в Екатеринбурге все сложилось как-то нелогично. В первом тайме не все получалось, но вели в счете. А затем, наоборот, добавили по игре – и пропустили после своей же затяжной атаки. Если хотим бороться за высокие места, допускать такое нельзя.

– Что помогло так прибавить в плане результатов по сравнению с прошлым сезоном?

– Спал груз прошлых неудач. Это главное. С самого начала прошлого чемпионата мы отстали от лидеров, часто теряли очки, где не следовало, и никак не могли выправить ситуацию. Это давило. Неплохо начали вторую часть сезона, но потом случилась эта пандемия. После карантина тоже вроде бы хорошо стартовали – и опять допустили осечки.

– Что еще изменилось?

– Мы стали сыграннее. Намного проще добиваться успеха, когда ты четко знаешь, что делать на поле, понимаешь партнеров: кто куда откроется, как отдаст мяч. Все начинает получаться на автоматизме. Конечно, здесь велика заслуга тренерского штаба.

  • «Спартак» набрал 29 очков в 15 турах РПЛ.
  • Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

Умяров – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Главная причина понятна – «Спартак» не играет»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
Комментарии (1)
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Plyash
1606583947
Не созрел ещё отвечать за всю команду на такие серьёзные вопросы.Но ответ правильный.
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