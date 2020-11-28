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    Умяров: «Во втором круге РПЛ «Спартак» рассчитывает выступить как минимум не хуже»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопросы о выступлении своей команды в первом круге чемпионата России.

    – Позади первый круг, мы на третьем месте. Это не предел?

    – Конечно, нет! Тем более в последних трех турах мы заработали всего два очка, хотя обязаны были набирать больше. Хорошо еще, что соперники тоже совершают потери, и после последнего тура отрыв остался прежним. Во втором круге рассчитываем выступить как минимум не хуже.

    – Какие матчи оставили самый неприятный осадок?

    – Совсем не получилась игра с «Ростовом». И в Екатеринбурге все сложилось как-то нелогично. В первом тайме не все получалось, но вели в счете. А затем, наоборот, добавили по игре – и пропустили после своей же затяжной атаки. Если хотим бороться за высокие места, допускать такое нельзя.

    – Что помогло так прибавить в плане результатов по сравнению с прошлым сезоном?

    – Спал груз прошлых неудач. Это главное. С самого начала прошлого чемпионата мы отстали от лидеров, часто теряли очки, где не следовало, и никак не могли выправить ситуацию. Это давило. Неплохо начали вторую часть сезона, но потом случилась эта пандемия. После карантина тоже вроде бы хорошо стартовали – и опять допустили осечки.

    – Что еще изменилось?

    – Мы стали сыграннее. Намного проще добиваться успеха, когда ты четко знаешь, что делать на поле, понимаешь партнеров: кто куда откроется, как отдаст мяч. Все начинает получаться на автоматизме. Конечно, здесь велика заслуга тренерского штаба.

    • «Спартак» набрал 29 очков в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11225

      alarm 46 минут назад

      позор спартаку!

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