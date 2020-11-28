Умяров – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Главная причина понятна – «Спартак» не играет»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался по поводу результатов российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
– Как думаешь, почему российские клубы так неудачно выступают в еврокубках?
– Первая и главная причина понятна: в еврокубках не играет «Спартак».
А если серьезно, то надеюсь, что ситуация поменяется – и наши команды начнут набирать очки для общего рейтинга коэффициентов.
- У клубов РПЛ ни одной победы в 16 матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ.
- «Спартак» в прошлом сезоне финишировал седьмым в чемпионате, поэтому не попал в еврокубки.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги москвичи занимают третье место по итогам 15 туров.
Источник: Официальный сайт «Спартака»