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    Умяров – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Главная причина понятна – «Спартак» не играет»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался по поводу результатов российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    – Как думаешь, почему российские клубы так неудачно выступают в еврокубках?

    – Первая и главная причина понятна: в еврокубках не играет «Спартак».

    А если серьезно, то надеюсь, что ситуация поменяется – и наши команды начнут набирать очки для общего рейтинга коэффициентов.

    • У клубов РПЛ ни одной победы в 16 матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ.
    • «Спартак» в прошлом сезоне финишировал седьмым в чемпионате, поэтому не попал в еврокубки.
    • В текущем розыгрыше Премьер-лиги москвичи занимают третье место по итогам 15 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3499

      TOMSON 48 минут назад

      Спартак там почти всегда не играет

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      Рейтинг: +455

      Алекс636363 1 час назад

      дурацкая шутка. напомнить статистику спартака в еврокубках умярову?

      1
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      Рейтинг: +2817

      Axe111 1 час назад

      Да ну ладно,и этого позора достаточно))))

      1
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      Рейтинг: +3396

      InterMilLano1908 1 час назад

      Даже как то и шутить не охото))) думаю сам Умяров потом угорал после интервью

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 1 час назад

      наиль-красавец...вот ещё бы удар потренировать!!!

      -1
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      Рейтинг: +1359

      Алехсбургер. 2 часа назад

      )))
      А вот и еда для аларма.)

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