Умяров – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Главная причина понятна – «Спартак» не играет»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался по поводу результатов российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– Как думаешь, почему российские клубы так неудачно выступают в еврокубках?

– Первая и главная причина понятна: в еврокубках не играет «Спартак».

А если серьезно, то надеюсь, что ситуация поменяется – и наши команды начнут набирать очки для общего рейтинга коэффициентов.