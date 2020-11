«Страсбур» – «Ренн»: игроки образовали букву М в память о Марадоне

В преддверии матча 12-го тура Лиги 1 между «Страсбуром» и «Ренном» футболисты обеих команд почтили память Диего Марадоны.

Игроки и арбитры выстроились на газоне, образовав М – первую букву фамилии аргентинца.

Players from Rennes and Strasbourg formed an 'M' before kick-off in memory of Diego Maradona pic.twitter.com/ghTS0CWjZr