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    Сотруднику похоронного бюро угрожают расправой за фото с трупом Марадоны

    Один из сотрудников похоронного бюро Буэнос-Айреса, сделавших фото с трупом Диего Марадоны, рассказал об угрозах. По его словам, он не хотел запечатлеть тело экс-футболиста.

    «Я не такой человек, который стал бы делать такие фотографии. Мы работали с телом, когда подошел мой сын. Он решил сфотографировать.

    Я получаю угрозы. Обещают убить, сломать машину, угрожают детям. Фото были опубликованы с другого телефона, это не я. Я не думал, что кадры окажутся в сети. Приношу извинения семье Марадоны», – сказал сотрудник Globo Esporte.

    • Все сотрудники бюро, сфотографировавшиеся с телом умершего, уволены.
    • Марадона до болезни возглавлял «Химнасию» из Ла-Платы.
    • Текущий розыгрыш чемпионата Аргентины переименуют в честь Марадоны.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +217

      johnny983 11 секунд назад

      С телом, а не с трупом.
      Негоже так писать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +567

      Хейтер Аларм 13 минут назад

      Какие ауты фотографируются возле гроба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8769

      alex1951 1 час назад

      Пижоны.
      Секир башка!

      0
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