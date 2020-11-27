Сотруднику похоронного бюро угрожают расправой за фото с трупом Марадоны

Один из сотрудников похоронного бюро Буэнос-Айреса, сделавших фото с трупом Диего Марадоны, рассказал об угрозах. По его словам, он не хотел запечатлеть тело экс-футболиста.
«Я не такой человек, который стал бы делать такие фотографии. Мы работали с телом, когда подошел мой сын. Он решил сфотографировать.
Я получаю угрозы. Обещают убить, сломать машину, угрожают детям. Фото были опубликованы с другого телефона, это не я. Я не думал, что кадры окажутся в сети. Приношу извинения семье Марадоны», – сказал сотрудник Globo Esporte.
- Все сотрудники бюро, сфотографировавшиеся с телом умершего, уволены.
- Марадона до болезни возглавлял «Химнасию» из Ла-Платы.
- Текущий розыгрыш чемпионата Аргентины переименуют в честь Марадоны.
Источник: Globo Esporte