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  • Сотруднику похоронного бюро угрожают расправой за фото с трупом Марадоны

Сотруднику похоронного бюро угрожают расправой за фото с трупом Марадоны

27 ноября 2020, 20:58
10

Один из сотрудников похоронного бюро Буэнос-Айреса, сделавших фото с трупом Диего Марадоны, рассказал об угрозах. По его словам, он не хотел запечатлеть тело экс-футболиста.

«Я не такой человек, который стал бы делать такие фотографии. Мы работали с телом, когда подошел мой сын. Он решил сфотографировать.

Я получаю угрозы. Обещают убить, сломать машину, угрожают детям. Фото были опубликованы с другого телефона, это не я. Я не думал, что кадры окажутся в сети. Приношу извинения семье Марадоны», – сказал сотрудник Globo Esporte.

  • Все сотрудники бюро, сфотографировавшиеся с телом умершего, уволены.
  • Марадона до болезни возглавлял «Химнасию» из Ла-Платы.
  • Текущий розыгрыш чемпионата Аргентины переименуют в честь Марадоны.

Источник: Globo Esporte
Аргентина Марадона Диего
Комментарии (10)
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alex1951
1606501212
Пижоны. Секир башка!
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Хейтер Аларм
1606504486
Какие ауты фотографируются возле гроба
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johnny983
1606505295
С телом, а не с трупом. Негоже так писать!
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general.lizyukov
1606505581
Я не думал - отмазка 80го левела!!!
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Plyash
1606506352
Верх цинизма,делать селфи с телом любого умершего человека,а уж с таким,как Марадона,даже слово подобрать не могу.В Аргентине за такое точно виновника грохнуть могут,да и его семью тоже.
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kazak161
1606513888
Много стало людей богохульствовать и смеяться над Всевышним, не понимая что после смерти есть последующая жизнь и не факт что проживешь ее как хотел в прошлой жизни!
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Cules2013
1606541575
Я правильно понял: фоткаться с трупом - это плохо, а вот с гробом - это норм? Так что-ли? Ау, проф. этика где? Ну а определённым адекватам даже и повода не нужно, чтобы кому-то угрожать и т.п., а тут такое. Джекпот.
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Добрый Бобер
1606543421
Какое кащунство!
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