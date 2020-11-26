Соболев – о травме: «Врачи говорят, что через три-четыре недели смогу уже играть»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарии по поводу своей травмы.

Футболист перенес операцию на колене.

Владелец московского клуба Леонид Федун раскритиковал врачей сборной России за непрофессиональное отношение к здоровью форварда.

раскритиковал врачей сборной России за непрофессиональное отношение к здоровью форварда. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что Соболев ничего не говорил по поводу возможного усугубления травмы, поэтому его привлекали к тренировкам.

«Меня сейчас интересует только мое здоровье. Операция прошла хорошо, уже восстанавливаюсь – по две тренировки в день у меня. Больше ни о чем не думаю – только о здоровье. Врачи и реабилитологи говорят, что через три-четыре недели буду на поле и смогу уже играть.

Честно говоря, вообще не знаю, что пишут и обсуждают в медиа. Уже несколько дней не открывал никакие сайты – только с семьей на связи, и все. Я вообще СМИ практически не читаю, а уж сейчас после операции вообще мысли совершенно о другом», – сказал Соболев.