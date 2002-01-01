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    Соболев – о травме: «Врачи говорят, что через три-четыре недели смогу уже играть»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарии по поводу своей травмы.

    • Футболист перенес операцию на колене.
    • Владелец московского клуба Леонид Федун раскритиковал врачей сборной России за непрофессиональное отношение к здоровью форварда.
    • Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что Соболев ничего не говорил по поводу возможного усугубления травмы, поэтому его привлекали к тренировкам.

    «Меня сейчас интересует только мое здоровье. Операция прошла хорошо, уже восстанавливаюсь – по две тренировки в день у меня. Больше ни о чем не думаю – только о здоровье. Врачи и реабилитологи говорят, что через три-четыре недели буду на поле и смогу уже играть.

    Честно говоря, вообще не знаю, что пишут и обсуждают в медиа. Уже несколько дней не открывал никакие сайты – только с семьей на связи, и все. Я вообще СМИ практически не читаю, а уж сейчас после операции вообще мысли совершенно о другом», – сказал Соболев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:06
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4256

      playsh 33 минуты назад

      Давай, Соболев, лечись,взлетай повыше и начинай терзать своих соперников.

      1
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      Рейтинг: +19066

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Давай, Саша, чтобы без опозданий.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1834

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да зимой в футбол уже не играют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9519

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ну и отлично - через 3-4 недели не надо , а вот к возобновлению чемпионата ждем и уже в в форме !

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      Рейтинг: +14234

      vladimir-7 > Persona_non_Grata 1 час назад

      В чьей форме?

      1
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      Рейтинг: +9519

      Persona_non_Grata > vladimir-7 1 час назад

      " Спортивная форма – это набор оптимальных технических и физических характеристик для достижения максимального результата в конкретном виде спорта " , в данном конкретном случае это относится к футболу , господин острослов )))))

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