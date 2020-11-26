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  • Соболев – о травме: «Врачи говорят, что через три-четыре недели смогу уже играть»

Соболев – о травме: «Врачи говорят, что через три-четыре недели смогу уже играть»

26 ноября 2020, 20:06
8

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарии по поводу своей травмы.

  • Футболист перенес операцию на колене.
  • Владелец московского клуба Леонид Федун раскритиковал врачей сборной России за непрофессиональное отношение к здоровью форварда.
  • Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что Соболев ничего не говорил по поводу возможного усугубления травмы, поэтому его привлекали к тренировкам.

«Меня сейчас интересует только мое здоровье. Операция прошла хорошо, уже восстанавливаюсь – по две тренировки в день у меня. Больше ни о чем не думаю – только о здоровье. Врачи и реабилитологи говорят, что через три-четыре недели буду на поле и смогу уже играть.

Честно говоря, вообще не знаю, что пишут и обсуждают в медиа. Уже несколько дней не открывал никакие сайты – только с семьей на связи, и все. Я вообще СМИ практически не читаю, а уж сейчас после операции вообще мысли совершенно о другом», – сказал Соболев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1606414461
Да зимой в футбол уже не играют.
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DOCTOR PENALTY
1606415106
Давай, Саша, чтобы без опозданий.
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Plyash
1606416739
Давай, Соболев, лечись,взлетай повыше и начинай терзать своих соперников.
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portero
1606420718
Играть то врядли, а тренироваться потихоньку будешь, глааное потихоньку, чтоб без рецидива.
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serglider
1606430070
И где он будет играть через четыре недели, 27 декабря? Лечись уже до весны "игрун")))
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Дядя Серёжа
1606439549
Весной упереться бы надо.
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zigbert
1606481879
Как сказал герой известного фильма:"Торопиться не надо...". Здоровья Александр!
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