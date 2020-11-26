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    «Фейеноорд» посетил стадион «Динамо»

    В преддверии матча Лиги Европы против ЦСКА «Фейеноорд» посетил «ВТБ Арену». Об этом сообщило «Динамо».

    «Сегодня на нашем стадионе побывал «Фейеноорд». Вместо традиционной предматчевой прогулки по городу голландцы отправились на экскурсию по «ВТБ Арене», – написали москвичи.

    • Игра с ЦСКА пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:55 по московскому времени.
    • В предыдущем туре – 3 недели назад – голландцы выиграли у россиян со счетом 3:1.
    • ЦСКА имеет в своем активе 2 очка в 3 турах, «Фейеноорд» – 4.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14210

      vladimir-7 18 минут назад

      Обкурились и не на тот стадион приехали.

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