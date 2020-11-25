Сын Марадоны узнал о смерти отца в реанимации

Диего Марадона-младший узнал о смерти отца. Новость застала сына экс-игрока сборной Аргентины в реанимации.
«Сын Диего Марадоны сейчас находится в реанимации из-за коронавируса. К сожалению, известный желтый телеведущий дозвонился до него, чтобы узнать реакцию на смерть отца. Так Марадона-младший узнал, что потерял отца. Оставьте парня в покое», – написал Танкреди Палмери.
- Последний раз на публике Марадона-старший появлялся 30 октября.
- Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
- На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).
Источник: твиттер Танкреди Палмери
Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере превышает 200 тысяч человек.