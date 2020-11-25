Хидиятуллин: «С Марадоной на поле нужно было играть не только в футбол, но и в шахматы»

Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Вагиз Хидиятуллин поделился впечатлениями от игры против экс-форварда сборной Аргентины Диего Марадоны. Он умер в возрасте 60 лет.

«На поле с Марадоной нужно было играть не только в футбол, но и в шахматы. В единоборствах я старался поставить Диего в неудобное положение, но он каждый раз предвидел мою мысль и читал меня. Это происходило в доли секунды. Одно мгновение! Это была битва умов — настоящие шахматы!

У меня даже сохранилась футболка Марадоны. Мы обменялись после матча на чемпионате мира 1990 года. Кстати, эту майку чуть не перехватил массажист сборной Миша Насибов. С финальным свистком он рванул к Диего, а я уже успел совершить обмен. Долго ещe просил он продать эту футболку. Многие майки я пораздавал, но футболку Марадоны оставил себе. Вот сейчас смотрю на неe, вспоминаю тот самый матч.

У меня есть общие друзья с Диего. Они мне рассказывали, что он никогда их не предавал. Один из друзей является гитаристом, во время ЧМ они познакомились с Марадоной и тесно общались ещe долгое время. У меня даже видео есть… Он всегда был такой открытый… Вы не представляете, какие он песни пел!

Когда над Землeй пролетает комета, она оставляет за собой яркий след. Это очень похоже на Марадону. Он оставил яркий след, сделал счастливыми миллионы людей по всему миру. Он навсегда останется в наших сердцах», – сказал Хидиятуллин.