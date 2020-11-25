Федотов: «Для меня Кокорин был топ-футболистом. Хотел обнять его и не отпускать в «Спартак»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал об отношении к форварду «Спартака» Александру Кокорину.

— Кокорин вообще никаких вопросов не вызывал. То, что он звездный, на тренировках этого нет. Лень? Спросите у любого: на тренировках Саша отдается так, как и на игре. Не знаю, что там в «Спартаке» — это их дело. Но для меня Кокорин был топ-футболистом.

В чем суть топового футболиста? Ежедневно человек в любой ситуации, игре показывает огромнейшее желание быть лучшим и одерживать победу.

— После тюрьмы он был физически-готовым футболистом?

— Нужно отдать должное тренерам по физической подготовке в «Зените», то что он появился в хороших кондициях. Он был готов, и он показывал степень этой готовности.

— Психологически тоже?

— С ним было приятно работать. Так скажу. Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в «Спартак», ни в Европу. Хотя, если честно, мы разговаривали на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе.

— Изменилось отношение к нему, с того момента, как вы увидели, что он бьет человека стулом?

— Бывают жизненные ситуации, когда чего-то не хватает, и нет человека, который может это остановить. Когда ты пытаешься отстаивать свою честь или честь другого человека, и это приводит к драке.

Драка может закончиться по-разному. Ты выиграл и спокойно ушел домой, на следующий день на тебя пишут заявление. Казалось, ты делал благое дело, а получаешь, возможно, срок. Таких моментов было у каждого в жизни предостаточно.