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  • Федотов: «Для меня Кокорин был топ-футболистом. Хотел обнять его и не отпускать в «Спартак»

Федотов: «Для меня Кокорин был топ-футболистом. Хотел обнять его и не отпускать в «Спартак»

25 ноября 2020, 17:04
4

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал об отношении к форварду «Спартака» Александру Кокорину.

— Кокорин вообще никаких вопросов не вызывал. То, что он звездный, на тренировках этого нет. Лень? Спросите у любого: на тренировках Саша отдается так, как и на игре. Не знаю, что там в «Спартаке» — это их дело. Но для меня Кокорин был топ-футболистом.

В чем суть топового футболиста? Ежедневно человек в любой ситуации, игре показывает огромнейшее желание быть лучшим и одерживать победу.

— После тюрьмы он был физически-готовым футболистом?

— Нужно отдать должное тренерам по физической подготовке в «Зените», то что он появился в хороших кондициях. Он был готов, и он показывал степень этой готовности.

— Психологически тоже?

— С ним было приятно работать. Так скажу. Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в «Спартак», ни в Европу. Хотя, если честно, мы разговаривали на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе.

— Изменилось отношение к нему, с того момента, как вы увидели, что он бьет человека стулом?

— Бывают жизненные ситуации, когда чего-то не хватает, и нет человека, который может это остановить. Когда ты пытаешься отстаивать свою честь или честь другого человека, и это приводит к драке.

Драка может закончиться по-разному. Ты выиграл и спокойно ушел домой, на следующий день на тебя пишут заявление. Казалось, ты делал благое дело, а получаешь, возможно, срок. Таких моментов было у каждого в жизни предостаточно.

  • Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа.
  • В этом сезоне Кокорин сыграл в девяти матчах и забил один гол.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Кокорин Александр Федотов Владимир
Комментарии (4)
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Каратель помойников
1606313885
........
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Lester84
1606316977
Дзюба на том видео по ходу тоже очень сильно хотел его обнять)))
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NewLife
1606320127
Очень жаль, что не очтавил его у себя. Забирай теперь вместе с Газизовым.
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MaxRnD
1606322589
Полоза надо было обнимать и не отпускать обратно в Ростов
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