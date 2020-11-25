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    Федотов: «Для меня Кокорин был топ-футболистом. Хотел обнять его и не отпускать в «Спартак»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал об отношении к форварду «Спартака» Александру Кокорину.

    — Кокорин вообще никаких вопросов не вызывал. То, что он звездный, на тренировках этого нет. Лень? Спросите у любого: на тренировках Саша отдается так, как и на игре. Не знаю, что там в «Спартаке» — это их дело. Но для меня Кокорин был топ-футболистом.

    В чем суть топового футболиста? Ежедневно человек в любой ситуации, игре показывает огромнейшее желание быть лучшим и одерживать победу.

    — После тюрьмы он был физически-готовым футболистом?

    — Нужно отдать должное тренерам по физической подготовке в «Зените», то что он появился в хороших кондициях. Он был готов, и он показывал степень этой готовности.

    — Психологически тоже?

    — С ним было приятно работать. Так скажу. Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в «Спартак», ни в Европу. Хотя, если честно, мы разговаривали на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе.

    — Изменилось отношение к нему, с того момента, как вы увидели, что он бьет человека стулом?

    — Бывают жизненные ситуации, когда чего-то не хватает, и нет человека, который может это остановить. Когда ты пытаешься отстаивать свою честь или честь другого человека, и это приводит к драке.

    Драка может закончиться по-разному. Ты выиграл и спокойно ушел домой, на следующий день на тебя пишут заявление. Казалось, ты делал благое дело, а получаешь, возможно, срок. Таких моментов было у каждого в жизни предостаточно.

    • Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа.
    • В этом сезоне Кокорин сыграл в девяти матчах и забил один гол.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:04
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5513

      NewLife 1 минуту назад

      Очень жаль, что не очтавил его у себя. Забирай теперь вместе с Газизовым.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5034

      Lester84 53 минуты назад

      Дзюба на том видео по ходу тоже очень сильно хотел его обнять)))

      0
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      Рейтинг: +4457

      Каратель 1 час назад

      ........

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