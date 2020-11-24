Городов, Сулейманов и Кабелла – в старте «Краснодара» на матч с «Севильей». Мунир, Ракитич и Окампос выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Севильи» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Краснодар»: Городов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Смольников, Газинский, Олссон, Классон, Кабелла, Сулейманов, Берг.
«Севилья»: Вацлик, Эскудеро, Диего Карлос, Кунде, Гудель, Ракитич, Фернандо, Оскар Родригес, Окампос, Мунир, де Йонг.
- Начало матча – в 20:55 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Севилья» занимает второе место в группе Е. «Краснодар» – третий.
Источник: сайт УЕФА