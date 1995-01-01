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    Городов, Сулейманов и Кабелла – в старте «Краснодара» на матч с «Севильей». Мунир, Ракитич и Окампос выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Севильи» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Краснодар»: Городов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Смольников, Газинский, Олссон, Классон, Кабелла, Сулейманов, Берг.

    «Севилья»: Вацлик, Эскудеро, Диего Карлос, Кунде, Гудель, Ракитич, Фернандо, Оскар Родригес, Окампос, Мунир, де Йонг.

    • Начало матча – в 20:55 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
    • «Севилья» занимает второе место в группе Е. «Краснодар» – третий.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +822

      ySS 23 минуты назад

      Можно поиграть не оглядываясь на результат. Главный матч впереди

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