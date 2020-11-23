Семак: «Дзюба поднял планку очень высоко, поэтому к его игре приковано такое внимание»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игровой форме нападающего Артема Дзюбы.

– В октябре снижение результативности у Дзюбы можно было списать на усталость. Сейчас он отдохнул, но провел не самый яркий матч в Грозном. С чем это связано?

– Что касается Дзюбы, то у всех бывают как подъемы, так и спады. Он поднял планку очень высоко, поэтому внимание многих специалистов и журналистов приковано к его игре. Уверен, он свои мячи еще забьет, а игры – хорошие и плохие – бывают у всех.

Дзюба в последних 11 матчах (с учетом сборной) забил один мяч.

Всего в этом сезоне форвард отличился восемью голами и пятью ассистами в 17 играх.

Семак: «Малком может выйти в матче с «Лацио», но вопрос, насколько его хватит»