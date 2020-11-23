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  • Семак: «Дзюба поднял планку очень высоко, поэтому к его игре приковано такое внимание»

Семак: «Дзюба поднял планку очень высоко, поэтому к его игре приковано такое внимание»

23 ноября 2020, 22:41
19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игровой форме нападающего Артема Дзюбы.

– В октябре снижение результативности у Дзюбы можно было списать на усталость. Сейчас он отдохнул, но провел не самый яркий матч в Грозном. С чем это связано?

– Что касается Дзюбы, то у всех бывают как подъемы, так и спады. Он поднял планку очень высоко, поэтому внимание многих специалистов и журналистов приковано к его игре. Уверен, он свои мячи еще забьет, а игры – хорошие и плохие – бывают у всех.

  • Дзюба в последних 11 матчах (с учетом сборной) забил один мяч.
  • Всего в этом сезоне форвард отличился восемью голами и пятью ассистами в 17 играх.

Семак: «Малком может выйти в матче с «Лацио», но вопрос, насколько его хватит»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1606162598
Шутка юмора.
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NewLife
1606164056
Я то думал Семак терпит зюбу по принуждению, а оказывается он такой же онанист.
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Hektor 84
1606170502
Семачок начал нахваливать шлюбу, чтоб хоть какие барыши выжать при его продаже.
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Дядя Серёжа
1606179925
Слово "поднял" по отношению к Бздюбе нужно применять осторожно.
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Play
1606189342
Если Семак считает, что Дзюба поднял планку очень высоко, то значит изначально эта планка лежала на дне Мариинской впадины. Семак, конечно, уже продался с потрохами, иначе такого бы не сказал. Сам то он знает, что такое высокая планка игры, просто придуряется. Высокая планка игры у Зенита и сборной была в 2008, у Аршавина, у Жиркова, у того же Семака. А говорить о высокой планке сейчас, это заниматься самотроллингом. Случайная "удача" на чемпионате мира, выход на Евро из группы, где кроме Бельгии вообще никого не было, провалы в еврокубках из года в год, это высокая планка?
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paracetamol
1606200543
А тебе, Серега, не нужно ставить на одну лошадку, которая всегда может подвести. Правильно говорят: не складывай все яйца в одну корзину. Вот сейчас без яиц и остался! Где хороший нап на место Зюбы? Нахр накупил тупых бразил п-з?
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семёнычев
1606201226
Семак прав: у всех бывают подъёмы и спады... вот и у Дзюбы был подъём, когда "столб" поймал кураж( с помощью Черчесова, когда они "отдавали честь" друг другу) и ЗАЗВЕЗДИЛ.... только журнал Мурзилка не написал про Дзюбу,какой он выдающийся форвард, награждённый в Кремле, "посетовавший "на то, что в Кремле на гвоздике он увидал коньки, а не бутсы( этакий "Блохин", снисходительно намекнувший со своей "вершины успеха", что НХЛ(ночная) должна иметь футбольного клона) .... это была не просто шутка Дзюбы, наподобие традиционных "поджопников" для новичков в Зените, Дзюба возомнил себя такой звездой, которая может подкалывать кремлёвского старца- вот такая была "планка Дзюбы" о которой говорит Семак... Дзюба поднял сам себя до уровня Карелина, Третьяка, Коли-боксёра(вылетела фамилия) и прочих спортсменов- тусовщиков из "элиты государства",.. как же?- орден получил и "крепкое рукопожатие".... и по футбольным меркам, как сказал Гена Орлов, Дзюба- это улучшенный Заболотный( всего лишь Заболотный).. жаль, что ФУТБОЛИСТ СЕМАК не понимает(или делает вид, что не понимает), что Дзюба- самовлюблённый павлин..
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Павелий
1606203507
Дзюба ни разу не поднял планку, а многократно ронял её: 1. Украл деньги у Быстрова. 2. Перешёл к бомжам за 300К в месяц. И вместо лидера гладиаторов и ПОЖИЗЕННУЮ любовь миллионов болельщиков стал столбом у бомжей. 3. Наступил на шарф Спартака во время разминки. ...
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SLADE2020
1606205799
Семак - м...к! Оказывается. Ляпнуть такое. Не солидно!
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Дедуктор
1606216824
Дзюбе надо отдать должное. Он сумел выполнить роль заводилы и в Зените, и в сборной. Да, и в Спартаке он всегда был бойцом, игравшим в стиле хоккейных канадцев, до последней минуты. Помню матч с ЦСКА. Счет 5:0. Весь свинарник в полной прострации. Только Дзюба бился до последней минуты. В результате счет 5:1. Гол Дзюбы. Другое дело, что в общечеловеческом плане Дзюба оказался придурковатым хамовитым мужиком. Совсем неподходящей фигурой на роль футбольного героя нации. Хотя, и то дело. Героем нации от футбола я назову, пожалуй, только Всеволода Боброва. У всех остальных претендентов были те или иные косяки.
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