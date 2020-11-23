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    Семак: «Дзюба поднял планку очень высоко, поэтому к его игре приковано такое внимание»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игровой форме нападающего Артема Дзюбы.

    – В октябре снижение результативности у Дзюбы можно было списать на усталость. Сейчас он отдохнул, но провел не самый яркий матч в Грозном. С чем это связано?

    – Что касается Дзюбы, то у всех бывают как подъемы, так и спады. Он поднял планку очень высоко, поэтому внимание многих специалистов и журналистов приковано к его игре. Уверен, он свои мячи еще забьет, а игры – хорошие и плохие – бывают у всех.

    • Дзюба в последних 11 матчах (с учетом сборной) забил один мяч.
    • Всего в этом сезоне форвард отличился восемью голами и пятью ассистами в 17 играх.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2801

      Puddle 1 минуту назад

      Хряки, ОГОНЬ!!!!

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      Рейтинг: +10885

      alarm 17 минут назад

      дзюбе хотя бы есть, что поднимать, в отличие от позорных тарасофских транссексуалов!

      1
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      Рейтинг: +18986

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Шутка юмора.

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