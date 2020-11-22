Шварц: «Думаю, от матча со «Спартаком» все получили удовольствие»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц не стал отрицать, что его команда первый тайм матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) провела лучше, чем второй. Однако динамовцы забили мяч после перерыва.

– Почему «Динамо» провело второй тайм хуже, чем первый?

– Во втором тайме у нас вышли игроки, которые ранее были травмированы. Не всe хорошо получалось, но отмечу, что уверенно вошeл в игру Константин Тюкавин. Во второй половине мы хорошо и грамотно защищались. Думаю, все получили удовольствие от матча. Также отмечу тактическую составляющую игры обеих команд.