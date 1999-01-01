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    Шварц: «Думаю, от матча со «Спартаком» все получили удовольствие»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц не стал отрицать, что его команда первый тайм матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) провела лучше, чем второй. Однако динамовцы забили мяч после перерыва.

    – Почему «Динамо» провело второй тайм хуже, чем первый?

    – Во втором тайме у нас вышли игроки, которые ранее были травмированы. Не всe хорошо получалось, но отмечу, что уверенно вошeл в игру Константин Тюкавин. Во второй половине мы хорошо и грамотно защищались. Думаю, все получили удовольствие от матча. Также отмечу тактическую составляющую игры обеих команд.

    • «Динамо» осталось на четвертом месте.
    • Шварца назначили этой осенью.
    • В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом» (28 ноября).

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 01:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18923

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Тактическая составляющая у Динамо была видна, только вот физически последние двадцать минут подсели. А у Спартака опять всё на эмоциях, так далеко мы не уедем.

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