Шварц: «Думаю, от матча со «Спартаком» все получили удовольствие»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц не стал отрицать, что его команда первый тайм матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) провела лучше, чем второй. Однако динамовцы забили мяч после перерыва.
– Почему «Динамо» провело второй тайм хуже, чем первый?
– Во втором тайме у нас вышли игроки, которые ранее были травмированы. Не всe хорошо получалось, но отмечу, что уверенно вошeл в игру Константин Тюкавин. Во второй половине мы хорошо и грамотно защищались. Думаю, все получили удовольствие от матча. Также отмечу тактическую составляющую игры обеих команд.
- «Динамо» осталось на четвертом месте.
- Шварца назначили этой осенью.
- В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом» (28 ноября).
Источник: официальный сайт «Динамо»