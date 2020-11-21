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    Зобнин: «Спартак» хорошо играл с «Динамо», контролировал встречу»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итог матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Игрок – воспитанник динамовцев.

    «Игра была нормальная. Считаю, хорошо играли, контролировали встречу, особенно во втором тайме. Создали достаточно моментов, чтобы выиграть. К сожалению, не выиграли.

    В первом тайме Антон Шунин достал, можно сказать, ногтями. Еле-еле вытащил, мяч хорошо летел. Однако, видимо, сегодня мне было суждено забить. Забил с четвeртой попытки. Мог, наверное, и два сегодня забить», – сказал Зобнин.

    • «Спартак» остался в таблице третьим.
    • В следующем туре команда примет «Ротор» (29 ноября).
    • «Динамо» занимает четвертое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    21.11.2020 23:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18923

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      То, что Спартак контролировал игру, это тебе, Рома, показалось. Хотя сам ты сегодня провёл лучшую встречу сезона, молодец!

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