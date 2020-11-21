Зобнин: «Спартак» хорошо играл с «Динамо», контролировал встречу»

То, что Спартак контролировал игру, это тебе, Рома, показалось. Хотя сам ты сегодня провёл лучшую встречу сезона, молодец!
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итог матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Игрок – воспитанник динамовцев.
«Игра была нормальная. Считаю, хорошо играли, контролировали встречу, особенно во втором тайме. Создали достаточно моментов, чтобы выиграть. К сожалению, не выиграли.
В первом тайме Антон Шунин достал, можно сказать, ногтями. Еле-еле вытащил, мяч хорошо летел. Однако, видимо, сегодня мне было суждено забить. Забил с четвeртой попытки. Мог, наверное, и два сегодня забить», – сказал Зобнин.
- «Спартак» остался в таблице третьим.
- В следующем туре команда примет «Ротор» (29 ноября).
- «Динамо» занимает четвертое место.