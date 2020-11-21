Зобнин: «Спартак» хорошо играл с «Динамо», контролировал встречу»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итог матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Игрок – воспитанник динамовцев.

«Игра была нормальная. Считаю, хорошо играли, контролировали встречу, особенно во втором тайме. Создали достаточно моментов, чтобы выиграть. К сожалению, не выиграли.

В первом тайме Антон Шунин достал, можно сказать, ногтями. Еле-еле вытащил, мяч хорошо летел. Однако, видимо, сегодня мне было суждено забить. Забил с четвeртой попытки. Мог, наверное, и два сегодня забить», – сказал Зобнин.