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  • Зобнин: «Спартак» хорошо играл с «Динамо», контролировал встречу»

Зобнин: «Спартак» хорошо играл с «Динамо», контролировал встречу»

21 ноября 2020, 23:51
8

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итог матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Игрок – воспитанник динамовцев.

«Игра была нормальная. Считаю, хорошо играли, контролировали встречу, особенно во втором тайме. Создали достаточно моментов, чтобы выиграть. К сожалению, не выиграли.

В первом тайме Антон Шунин достал, можно сказать, ногтями. Еле-еле вытащил, мяч хорошо летел. Однако, видимо, сегодня мне было суждено забить. Забил с четвeртой попытки. Мог, наверное, и два сегодня забить», – сказал Зобнин.

  • «Спартак» остался в таблице третьим.
  • В следующем туре команда примет «Ротор» (29 ноября).
  • «Динамо» занимает четвертое место.

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Зобнин Роман
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1605993518
То, что Спартак контролировал игру, это тебе, Рома, показалось. Хотя сам ты сегодня провёл лучшую встречу сезона, молодец!
Ответить
55together
1606002549
Предатель Динамо! Клялся в верности публично по ТВ, а через неделю сбежал, дешевка!
Ответить
subbotaspartak
1606015993
Хоть ты забил...
Ответить
seth343
1606020597
По моему мнению контролировало Динамо.
Ответить
dinam
1606025487
Шлю ха !
Ответить
yurdin
1606033163
Динамо имело больше голевых моментов и всё должны были решить в первом тайме. Тогда бы свинка Зоба так не прыгала после гола и не радовалась отскоку.
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zigbert
1606047206
Молодец Рома! Сумел забить нужный мяч.
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Dinamikk
1606085872
гниль играет за гниль
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