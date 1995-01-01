«Это было сумасшедшее путешествие!». Экс-игрок сборной Италии Паццини объявил о завершении карьеры

Бывший форвард сборной Италии Джампаоло Паццини попрощался с игровой карьерой. Он оставил пост в инстаграме.

«Я бы мог остаться еще немного, но все равно, во сколько бы лет я ни закончил, буду скучать. Поэтому спасибо за все. Это было сумасшедшее путешествие!» – написал Паццини.