«Это было сумасшедшее путешествие!». Экс-игрок сборной Италии Паццини объявил о завершении карьеры

Бывший форвард сборной Италии Джампаоло Паццини попрощался с игровой карьерой. Он оставил пост в инстаграме.

«Я бы мог остаться еще немного, но все равно, во сколько бы лет я ни закончил, буду скучать. Поэтому спасибо за все. Это было сумасшедшее путешествие!» – написал Паццини.

Инсайдер Николо Скира написал, что Паццини станет функционером.

написал, что Паццини станет функционером. На взрослом уровне Паццини взял только один трофей – Кубок Италии с «Интером» в 2011 году.

За сборную Италии нападающий провел 25 матчей, забил 4 гола (2009-2012 годы).