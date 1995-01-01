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    «Это было сумасшедшее путешествие!». Экс-игрок сборной Италии Паццини объявил о завершении карьеры

    Бывший форвард сборной Италии Джампаоло Паццини попрощался с игровой карьерой. Он оставил пост в инстаграме.

    «Я бы мог остаться еще немного, но все равно, во сколько бы лет я ни закончил, буду скучать. Поэтому спасибо за все. Это было сумасшедшее путешествие!» – написал Паццини.

    • Инсайдер Николо Скира написал, что Паццини станет функционером.
    • На взрослом уровне Паццини взял только один трофей – Кубок Италии с «Интером» в 2011 году.
    • За сборную Италии нападающий провел 25 матчей, забил 4 гола (2009-2012 годы).

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    Источник: инстаграм Джампаоло Паццини

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