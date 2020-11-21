Городов, Ионов и Шапи – в старте «Краснодара» на матч с «Тамбовом»; у гостей сыграют Рыжиков, Чуперка и Карапетян

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Тамбова» на очный матч 15-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Сулейманов.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Шахов, Шляков, Грицаенко, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасeв, Костюков, Карапетян.
- Матч пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Начало – в 14:00 по московскому времени.
- По итогам 14 туров «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» – 13-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ