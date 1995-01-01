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    Городов, Ионов и Шапи – в старте «Краснодара» на матч с «Тамбовом»; у гостей сыграют Рыжиков, Чуперка и Карапетян

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Тамбова» на очный матч 15-го тура РПЛ.

    «Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Сулейманов.

    «Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Шахов, Шляков, Грицаенко, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасeв, Костюков, Карапетян.

    • Матч пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
    • Начало – в 14:00 по московскому времени.
    • По итогам 14 туров «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» – 13-е.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +814

      Ziklop 1 час назад

      Почему Тамбов не бастует сегодня а выбрал игру со Спартаком?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9395

      ilichkadr > Ziklop 1 час назад

      Галицкий ничего не обещал.

      2
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