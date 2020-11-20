Соболев может не сыграть до конца года. Ему требуется операция на мениске

Спортивный врач «Ростова» Валентин Беляевский рассказал о характере травмы и сроках восстановления форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Что вообще такое блокада коленного сустава?

— Это термин, принятый в травматологии, который указывает на то, что что-то попало между суставными поверхностями и мешает разогнуть (или согнуть) сустав. То есть сгибание и разгибание голени в коленном суставе ограничено каким-то образованием.

В подавляющем большинстве случаев блокада коленного сустава указывает на серьезное повреждение мениска. Но также это может быть по причине свободных хрящевых компонентов — есть такой термин «мышь», это когда кусочек хряща отрывается, защемляется между суставными поверхностями и создает блокаду с ограничением сгибания и разгибания. Это сопровождается серьезной болью и говорит о критических повреждениях, и тут не идет речь о занятиях спортом в ближайшее время.

Да, блокаду можно абсолютно легко устранить в раздевалке — растянуть сустав, вправить. Но играть при этом точно нельзя. Это может разрушить сустав и привести к плачевным изменениям.

— Соответственно, сейчас Соболеву нужно делать МРТ, а дальше?

— Определить, что заблокировало сустав — будь то оторвавшийся кусок хряща или оторвавшийся кусок мениска. Если мы говорим о разрыве мениска, то это показание к операции.

— Сколько придется восстанавливаться после операции на мениске?

— У профессионального футболиста это, скорее всего, будет резекция мениска (удаление поврежденной части), реабилитация при этом незначительная, речь идет о полутора месяцах.

— Теперь мы можем объяснить негодование Шамиля Газизова — у него игрок выпадает на полтора месяца.

— Если это резекция, то выйти на поле и полноценно играть можно только через месяца полтора-два.

Соболев не смог сыграть в Лиге наций со сборной Сербии (0:5) из-за травмы колена.

Игрок принял участие только в одном ноябрьском матче сборной – против Молдавии (0:0).

В текущем розыгрыше РПЛ форвард забил пять голов в 12 матчах за «Спартак».

Газизов: «В сборной подвергли опасности здоровье Соболева, зная о его травме»