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    Соболев может не сыграть до конца года. Ему требуется операция на мениске

    Спортивный врач «Ростова» Валентин Беляевский рассказал о характере травмы и сроках восстановления форварда «Спартака» Александра Соболева.

    — Что вообще такое блокада коленного сустава?

    — Это термин, принятый в травматологии, который указывает на то, что что-то попало между суставными поверхностями и мешает разогнуть (или согнуть) сустав. То есть сгибание и разгибание голени в коленном суставе ограничено каким-то образованием.

    В подавляющем большинстве случаев блокада коленного сустава указывает на серьезное повреждение мениска. Но также это может быть по причине свободных хрящевых компонентов — есть такой термин «мышь», это когда кусочек хряща отрывается, защемляется между суставными поверхностями и создает блокаду с ограничением сгибания и разгибания. Это сопровождается серьезной болью и говорит о критических повреждениях, и тут не идет речь о занятиях спортом в ближайшее время.

    Да, блокаду можно абсолютно легко устранить в раздевалке — растянуть сустав, вправить. Но играть при этом точно нельзя. Это может разрушить сустав и привести к плачевным изменениям.

    — Соответственно, сейчас Соболеву нужно делать МРТ, а дальше?

    — Определить, что заблокировало сустав — будь то оторвавшийся кусок хряща или оторвавшийся кусок мениска. Если мы говорим о разрыве мениска, то это показание к операции.

    — Сколько придется восстанавливаться после операции на мениске?

    — У профессионального футболиста это, скорее всего, будет резекция мениска (удаление поврежденной части), реабилитация при этом незначительная, речь идет о полутора месяцах.

    — Теперь мы можем объяснить негодование Шамиля Газизова — у него игрок выпадает на полтора месяца.

    — Если это резекция, то выйти на поле и полноценно играть можно только через месяца полтора-два.

    • Соболев не смог сыграть в Лиге наций со сборной Сербии (0:5) из-за травмы колена.
    • Игрок принял участие только в одном ноябрьском матче сборной – против Молдавии (0:0).
    • В текущем розыгрыше РПЛ форвард забил пять голов в 12 матчах за «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +43185

      portero 11 минут назад

      Здоровья парню, быстрого восстановления.
      Сейчас эти операции научились делать так что должен быстро форму набрать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18162

      bset 35 минут назад

      Усатый всех сломал, игры провалил. Хуже Бышовца.

      1
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      Рейтинг: +315

      Smoking_dog 44 минуты назад

      Скажем спасибо усатому ******

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      Рейтинг: +25531

      oyabun 58 минут назад

      Плохо что ключевые игроки выбывают. Еще и у Джикии что то неладно. Для команды существенная потеря. Парням спокойного лечения и скорейшего выздоровления!

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