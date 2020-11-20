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  • Соболев может не сыграть до конца года. Ему требуется операция на мениске

Соболев может не сыграть до конца года. Ему требуется операция на мениске

20 ноября 2020, 07:38
7

Спортивный врач «Ростова» Валентин Беляевский рассказал о характере травмы и сроках восстановления форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Что вообще такое блокада коленного сустава?

— Это термин, принятый в травматологии, который указывает на то, что что-то попало между суставными поверхностями и мешает разогнуть (или согнуть) сустав. То есть сгибание и разгибание голени в коленном суставе ограничено каким-то образованием.

В подавляющем большинстве случаев блокада коленного сустава указывает на серьезное повреждение мениска. Но также это может быть по причине свободных хрящевых компонентов — есть такой термин «мышь», это когда кусочек хряща отрывается, защемляется между суставными поверхностями и создает блокаду с ограничением сгибания и разгибания. Это сопровождается серьезной болью и говорит о критических повреждениях, и тут не идет речь о занятиях спортом в ближайшее время.

Да, блокаду можно абсолютно легко устранить в раздевалке — растянуть сустав, вправить. Но играть при этом точно нельзя. Это может разрушить сустав и привести к плачевным изменениям.

— Соответственно, сейчас Соболеву нужно делать МРТ, а дальше?

— Определить, что заблокировало сустав — будь то оторвавшийся кусок хряща или оторвавшийся кусок мениска. Если мы говорим о разрыве мениска, то это показание к операции.

— Сколько придется восстанавливаться после операции на мениске?

— У профессионального футболиста это, скорее всего, будет резекция мениска (удаление поврежденной части), реабилитация при этом незначительная, речь идет о полутора месяцах.

— Теперь мы можем объяснить негодование Шамиля Газизова — у него игрок выпадает на полтора месяца.

— Если это резекция, то выйти на поле и полноценно играть можно только через месяца полтора-два.

  • Соболев не смог сыграть в Лиге наций со сборной Сербии (0:5) из-за травмы колена.
  • Игрок принял участие только в одном ноябрьском матче сборной – против Молдавии (0:0).
  • В текущем розыгрыше РПЛ форвард забил пять голов в 12 матчах за «Спартак».

Газизов: «В сборной подвергли опасности здоровье Соболева, зная о его травме»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Соболев Александр
Комментарии (7)
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oyabun
1605850881
Плохо что ключевые игроки выбывают. Еще и у Джикии что то неладно. Для команды существенная потеря. Парням спокойного лечения и скорейшего выздоровления!
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Smoking_dog
1605851748
Скажем спасибо усатому ******
Ответить
portero
1605853691
Здоровья парню, быстрого восстановления. Сейчас эти операции научились делать так что должен быстро форму набрать.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1605870974
Будем надеяться, что всё обойдётся.
Ответить
zigbert
1605902722
Успешного лечения и здоровья Александру!
Ответить
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