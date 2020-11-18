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  • Семин – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Не провал, не катастрофа, не стыд»

Семин – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Не провал, не катастрофа, не стыд»

18 ноября 2020, 11:16
5

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Не провал, не катастрофа, не стыд, Это нормальная рабочая ситуация. Наверное, уровень чемпионат падает.

Нет таких звезд, как Витсель, Халк, выступавшие за «Зенит», Вальбуэна, который играл в «Динамо», Лима в свое время был в «Локомотиве». Без этих звезд хуже развиваются молодые игроки», – сказал Семин.

  • В еврокубках Россию представляют «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.
  • Клубы не одержали ни одной победы в 12 матчах группового этапа.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
Комментарии (5)
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Вомбат
1605692639
Когда уровень чемпионата ТАК падает всего за 3-4 года, это и есть катастрофа. Для нас катастрофа. И стыд для тех, кто довел росфутбол до ручки.
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NewLife
1605694601
Катастрофа и стыд это лимит и руководство футбола.
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Просто-333
1605695995
Сля Сёмина что считать катастрофой? Когда нас команда из Папуа-Новой Гвинеи обыграет? Или тогда это будет рабочим процессом?
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vladimirtworogow
1605698710
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Cules2013
1605709412
Не согласен. Во-первых, бабло многие клубы тратят приличное, но выхлопа нет. Чем не повод для критики? Значит спортдир и скауты хреново работают, как минимум. Во-вторых, дело не сколько в результате, сколько в качестве игры. А его нет. Наши клубы не играют в европейский футбол, нередко выглядят безвольно, не умеют держать удар. Зенит вообще "радует" тем, что в ряде матчей играет так, будто у команды траур, будто бы для них еврокубки - не праздник, а наказание.
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