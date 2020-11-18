Семин – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Не провал, не катастрофа, не стыд»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Не провал, не катастрофа, не стыд, Это нормальная рабочая ситуация. Наверное, уровень чемпионат падает.

Нет таких звезд, как Витсель, Халк, выступавшие за «Зенит», Вальбуэна, который играл в «Динамо», Лима в свое время был в «Локомотиве». Без этих звезд хуже развиваются молодые игроки», – сказал Семин.