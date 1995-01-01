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    Семин – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Не провал, не катастрофа, не стыд»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    «Не провал, не катастрофа, не стыд, Это нормальная рабочая ситуация. Наверное, уровень чемпионат падает.

    Нет таких звезд, как Витсель, Халк, выступавшие за «Зенит», Вальбуэна, который играл в «Динамо», Лима в свое время был в «Локомотиве». Без этих звезд хуже развиваются молодые игроки», – сказал Семин.

    • В еврокубках Россию представляют «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.
    • Клубы не одержали ни одной победы в 12 матчах группового этапа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1172

      alll-333 16 минут назад

      Сля Сёмина что считать катастрофой? Когда нас команда из Папуа-Новой Гвинеи обыграет? Или тогда это будет рабочим процессом?

      0
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      Рейтинг: +5158

      NewLife 39 минут назад

      Катастрофа и стыд это лимит и руководство футбола.

      0
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      Рейтинг: +6839

      Вомбат 1 час назад

      Когда уровень чемпионата ТАК падает всего за 3-4 года, это и есть катастрофа. Для нас катастрофа. И стыд для тех, кто довел росфутбол до ручки.

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