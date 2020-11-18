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  • Геркус: «Локомотив» без РЖД, скорее всего, нырнет в первый дивизион»

Геркус: «Локомотив» без РЖД, скорее всего, нырнет в первый дивизион»

18 ноября 2020, 10:17
39

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о владельцах и спонсорах топ-клубов РПЛ.

– Сможет ли «Зенит» существовать без Газпрома?

– Думаю, да. «Зенит» и «Спартак» – два неубиваемых бренда, которые мощнее бренда Премьер-лиги. Это две народные команды. «Зенит» – бренд, который почетно, правильно и полезно спонсировать для многих корпораций. «Зенит» бы нашел кого-то.

– Судя по вашему ответу, только два клуба в России смогут выжить без такой серьезной финансовой поддержки.

– Два точно смогут.

– «Локомотив» сможет?

– «Локомотив» без РЖД, скорее всего, нырнет в первый дивизион.

  • «Локо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
  • В Лиге чемпионов клуб занимает третью строчку в группе.

Источник: Ютуб-канал «Рашен Football»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Геркус Илья
Комментарии (39)
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Korsar_03
1605684197
Странно, а без Газпрома Зенит сначала вылетел из РПЛ, а после возвращения болтался в середине турнирной таблицы. И только после того, как владельцы народного достояния начали вливать туда бабло, Зенит начал что-то достойное показывать
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vladimir-7
1605688066
Илья Геркус, взгляни немного в прошлое, когда команды высшей лиги не имели таких спонсоров как сегодня и не могли покупать дорогих легионеров и какие команды были лидерами, а это Динамо К, Динамо М, спартак М, ЦСКА и где был Зенит, а он был на уровне Динамо Мн, Нефчи, Кайраит А-А, Пахтакор Т. Да даже сейчас Зенит сам не может содержать, построенный Газпромом ему стадион.
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Боцман59rus
1605688660
Зенит имеют два партнёра.1труба газа.2все остальные
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Лфшт
1605691169
Зенит народная команда ?!!!! Где ??!! Это нас че один город равно как и вся страна ?? НА гостевых Спартака в любом городе, кроме питера стадион красный. А голубизна только в питере. Такая себе народность ))
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slavа0508
1605692520
На счёт Зенита спорный вопрос,выжить конечно выживет,но будет ли на верху спорный вопрос,всё последнее десятилетие самый дорогой состав самый большой бюджет,,,,найдёт ли другого такого спонсора???однозначно нет их просто нет сейчас в России,,,зарубежные к нам не пойдут,,,,,,,
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Из Твери Леха
1605694819
Да Локомотиву без РЖД попросту нет смысла существовать, т.к. название команды уже менять придется.
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ks75
1605695076
Весь наш футбол полностью зависит от спонсоров. При устранении спонсоров, на первый план выйдет развитие собственной школы. А это могло бы резко реанимировать весь чемпионат, тк появилась бы конкуренция, реальная возможность роста за счет мастерства и трудолюбия. Клубы не смогли бы закупать игроков из вне, а вынуждены были бы тратить ресурсы, на поиск талантов внутри, и доводили бы их до уровня основной команды.
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Просто-333
1605695723
Поспорить можно: Локо- без РЖД, Зенит - без Газпрома, Динами- без ВТБ, ЦСКА- без роснефти, Спартак без лукойла станут весьма посредственными командами. Другие команды без спонсоров или скатятся в ФНЛ, ПФЛ, или попросту исчезнут
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vladimirtworogow
1605698724
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам!!! ----- https://take.im/nKcHg
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Hektor 84
1606142595
А синит без Газпрома из пердива и не вылазил. Так изредка, и сразу обратно. Команда без истории и традиций)))
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