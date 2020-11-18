Геркус: «Локомотив» без РЖД, скорее всего, нырнет в первый дивизион»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о владельцах и спонсорах топ-клубов РПЛ.

– Сможет ли «Зенит» существовать без Газпрома?

– Думаю, да. «Зенит» и «Спартак» – два неубиваемых бренда, которые мощнее бренда Премьер-лиги. Это две народные команды. «Зенит» – бренд, который почетно, правильно и полезно спонсировать для многих корпораций. «Зенит» бы нашел кого-то.

– Судя по вашему ответу, только два клуба в России смогут выжить без такой серьезной финансовой поддержки.

– Два точно смогут.

– «Локомотив» сможет?

– «Локомотив» без РЖД, скорее всего, нырнет в первый дивизион.