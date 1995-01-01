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    Геркус: «Локомотив» без РЖД, скорее всего, нырнет в первый дивизион»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о владельцах и спонсорах топ-клубов РПЛ.

    – Сможет ли «Зенит» существовать без Газпрома?

    – Думаю, да. «Зенит» и «Спартак» – два неубиваемых бренда, которые мощнее бренда Премьер-лиги. Это две народные команды. «Зенит» – бренд, который почетно, правильно и полезно спонсировать для многих корпораций. «Зенит» бы нашел кого-то.

    – Судя по вашему ответу, только два клуба в России смогут выжить без такой серьезной финансовой поддержки.

    – Два точно смогут.

    – «Локомотив» сможет?

    – «Локомотив» без РЖД, скорее всего, нырнет в первый дивизион.

    • «Локо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В Лиге чемпионов клуб занимает третью строчку в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Рашен Football»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +171

      FCLM_FCRM 1 час назад

      Странно, а без Газпрома Зенит сначала вылетел из РПЛ, а после возвращения болтался в середине турнирной таблицы. И только после того, как владельцы народного достояния начали вливать туда бабло, Зенит начал что-то достойное показывать

      6
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      Рейтинг: +4950

      KPCCSPB > FCLM_FCRM 52 минуты назад

      Уже не 2008 год, Зенит поднялся с тех времен, и сейчас может сам себя обеспечить, это же не свиньи, которые на агентов тратят миллионы только, и покупают игроков за 20 лямов, которых даже на замену выпустить стыдно

      0
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      Рейтинг: +196

      Predator_utm > KPCCSPB 49 минут назад

      про Малькома нам расскажи,усиление под ЛЧ))

      2
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      Рейтинг: +16389

      silver29 1 час назад

      сенит-это политический проект питерских сидельцев во власти, НИ В ОДНОЙ !!! стране мира не додумались до финансирования футбольного клуба с бюджета страны (((( это КОРРУПЦИЯ !!!

      4
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      Рейтинг: +4950

      KPCCSPB > silver29 54 минуты назад

      Петушок, сриптак на чьи деньги жирует? Какой же ты тупорылый

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