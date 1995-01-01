Геркус: «Локомотив» без РЖД, скорее всего, нырнет в первый дивизион»

Странно, а без Газпрома Зенит сначала вылетел из РПЛ, а после возвращения болтался в середине турнирной таблицы. И только после того, как владельцы народного достояния начали вливать туда бабло, Зенит начал что-то достойное показывать
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о владельцах и спонсорах топ-клубов РПЛ.
– Сможет ли «Зенит» существовать без Газпрома?
– Думаю, да. «Зенит» и «Спартак» – два неубиваемых бренда, которые мощнее бренда Премьер-лиги. Это две народные команды. «Зенит» – бренд, который почетно, правильно и полезно спонсировать для многих корпораций. «Зенит» бы нашел кого-то.
– Судя по вашему ответу, только два клуба в России смогут выжить без такой серьезной финансовой поддержки.
– Два точно смогут.
– «Локомотив» сможет?
– «Локомотив» без РЖД, скорее всего, нырнет в первый дивизион.
- «Локо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
- В Лиге чемпионов клуб занимает третью строчку в группе.