Сборная России провела восстановительную тренировку

Пресс-служба сборной России сообщила о проведении восстановительного занятия после проигранного матча Лиги наций против Турции (2:3).
В тренировке приняли участие футболисты, которые не играли в воскресной встрече или провели на поле меньше тайма.
Остальные игроки работали в тренажерном зале отеля.
- Следующий соперник россиян – сборная Сербии.
- Матч состоится в среду в Белграде.
- В случае победы российская команда выиграет группу Лиги наций и получит путевку в дивизион А.
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Источник: Твиттер сборной России