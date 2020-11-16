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    Сборная России провела восстановительную тренировку

    Пресс-служба сборной России сообщила о проведении восстановительного занятия после проигранного матча Лиги наций против Турции (2:3).

    В тренировке приняли участие футболисты, которые не играли в воскресной встрече или провели на поле меньше тайма.

    Остальные игроки работали в тренажерном зале отеля.

    • Следующий соперник россиян – сборная Сербии.
    • Матч состоится в среду в Белграде.
    • В случае победы российская команда выиграет группу Лиги наций и получит путевку в дивизион А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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