Сборная России провела восстановительную тренировку

Пресс-служба сборной России сообщила о проведении восстановительного занятия после проигранного матча Лиги наций против Турции (2:3).

В тренировке приняли участие футболисты, которые не играли в воскресной встрече или провели на поле меньше тайма.

Остальные игроки работали в тренажерном зале отеля.

Следующий соперник россиян – сборная Сербии.

Матч состоится в среду в Белграде.

В случае победы российская команда выиграет группу Лиги наций и получит путевку в дивизион А.