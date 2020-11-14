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    Примера: «От пандемии больше всех финансово пострадали «Реал», «Барселона», «Валенсия»

    Президент Примеры Хавьер Тебас выделил клубы, которые понесли наибольшие убытки от пандемии коронавируса. В их числе не оказалось «Атлетико».

    «Некоторые клубы должны и впредь сокращать зарплаты. Больше всего пострадали «Барселона», «Реал», «Валенсия». Ситуация у всех разная. Мы выявили 17 проблемных клубов. У кого-то дефицит бюджета 100 миллионов евро, у кого-то – 3.

    «Барселона» должна снизить зарплаты, чтобы закончить сезон. У нее нет выбора», – приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

    • В Примере лидирует «Реал Сосьедад».
    • «Барселона» идет 11-й.
    • Ближайший тур Примеры стартует 20 ноября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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