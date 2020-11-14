Дочери Семака заразились коронавирусом

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщила о заражении своих дочерей коронавирусом.

«У меня дважды отрицательный тест, при этом сильная головная боль и слабость. У девочек положительный результат анализа, высокая температура, кашель и потеря обоняния», – написала Анна в сторис инстаграма.