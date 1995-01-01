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    Дочери Семака заразились коронавирусом

    Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщила о заражении своих дочерей коронавирусом.

    «У меня дважды отрицательный тест, при этом сильная головная боль и слабость. У девочек положительный результат анализа, высокая температура, кашель и потеря обоняния», – написала Анна в сторис инстаграма.

    • Ближайший матч «Зенит» проведет 21 ноября в гостях против «Ахмата».
    • В турнирной таблице РПЛ петербуржцы занимают второе место по итогам 14 туров.
    • В группе Лиги чемпионов команда идет последней после трех игр.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Анны Семак

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43113

      portero 4 минуты назад

      Семака на карантин, пускай дома сидит...

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