Заболотный, Лесовой и Ерохин провели тренировку в общей группе сборной России

Сегодня, 14 ноября, сборная России провела тренировку в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

В общей группе занимались все игроки, в том числе Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный, которые только в пятницу вечером прибыли в расположение национальной команды.

У указанных футболистов было подозрение на коронавирус, которое в итоге не подтвердилось. Тем не менее, товарищескую встречу с Молдавией (0:0) им пришлось пропустить.

Российская сборная готовится к матчу Лиги наций против Турции. Игра состоится в воскресенье в 20:00 по московскому времени.