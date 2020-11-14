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    Заболотный, Лесовой и Ерохин провели тренировку в общей группе сборной России

    Сегодня, 14 ноября, сборная России провела тренировку в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

    В общей группе занимались все игроки, в том числе Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный, которые только в пятницу вечером прибыли в расположение национальной команды.

    У указанных футболистов было подозрение на коронавирус, которое в итоге не подтвердилось. Тем не менее, товарищескую встречу с Молдавией (0:0) им пришлось пропустить.

    Российская сборная готовится к матчу Лиги наций против Турции. Игра состоится в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

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    Источник: Твиттер сборной России

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