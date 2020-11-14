Заболотный, Лесовой и Ерохин провели тренировку в общей группе сборной России

Сегодня, 14 ноября, сборная России провела тренировку в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
В общей группе занимались все игроки, в том числе Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный, которые только в пятницу вечером прибыли в расположение национальной команды.
У указанных футболистов было подозрение на коронавирус, которое в итоге не подтвердилось. Тем не менее, товарищескую встречу с Молдавией (0:0) им пришлось пропустить.
Российская сборная готовится к матчу Лиги наций против Турции. Игра состоится в воскресенье в 20:00 по московскому времени.
Предматчевая тренировка в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» накануне матча Лиги наций против Турции.Все игроки тренируются в общей группе, включая Заболотного, Лесового и Ерохина, которые вчера вечером вернулись в расположение @TeamRussia pic.twitter.com/qpyG9EjNff— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2020