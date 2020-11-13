Главные новости дня. У Дзюбы перед публикацией его личного видео требовали 5 миллионов, экс-капитан «Рубина» получил 12 лет тюрьмы

Гилерме провел 135-й матч на ноль в карьере и обогнал Черчесова в клубе Яшина.

Федотов – о 10:1 с «Ростовом»: «Выходящим на замену свои же говорили: «Не забивайте, хватит».

«Фонтанка»: у Дзюбы требовали 5 миллионов, чтобы видео с мастурбацией не попало в интернет.

Экс-капитана «Рубина» Харламова приговорили к 12 годам колонии за продвижение финансовой пирамиды.

Football Italia: Рамос с вероятностью 80% покинет «Реал» летом, на него претендуют четыре клуба.

Семак: «Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, Малкома вводим в общую группу».

С «Лацио» могут снять очки в Серии А из-за фальсификации тестов на коронавирус.

Салах заразился коронавирусом.

«СЭ»: «Спартак» в понедельник объявит об увольнении главы селекционного отдела Акавова.

Гамула: «Скоро вернусь к тренерской работе».