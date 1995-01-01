Экс-капитана «Рубина» Харламова приговорили к 12 годам колонии за продвижение финансовой пирамиды

с такими деньгами из страны надо бежать, а не сидеть и ждать, пока за тобой придут. кэп)
Бывший защитник «Рубина» Сергей Харламов признан виновным по делу о мошенничестве.
Экс-футболист занимался продвижением финансовой пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил сумму в 1,4 миллиарда рублей.
Вахитовский районный суд города Казани приговорил его к 12 годам исправительной колонии общего режима.
- Харламов с 1997 по 1999 год был капитаном «Рубина».
- Игрок завершил карьеру в 2004 году.
- С казанской командой становился бронзовым призером чемпионата России-2003.