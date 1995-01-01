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    Экс-капитана «Рубина» Харламова приговорили к 12 годам колонии за продвижение финансовой пирамиды

    Бывший защитник «Рубина» Сергей Харламов признан виновным по делу о мошенничестве.

    Экс-футболист занимался продвижением финансовой пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил сумму в 1,4 миллиарда рублей.

    Вахитовский районный суд города Казани приговорил его к 12 годам исправительной колонии общего режима.

    • Харламов с 1997 по 1999 год был капитаном «Рубина».
    • Игрок завершил карьеру в 2004 году.
    • С казанской командой становился бронзовым призером чемпионата России-2003.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10463

      alarm 42 минуты назад

      с такими деньгами из страны надо бежать, а не сидеть и ждать, пока за тобой придут. кэп)

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