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    Семак: «Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, Малкома вводим в общую группу»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о возобновлении тренировок команды.

    – Сергей Богданович, на что будете делать акцент во время паузы в чемпионате?

    – Акценты всегда одинаковы – приводить игроков в хорошее функциональное состояние. В том числе тех, кто достаточно много пропустил. В то же время даем отдохнуть тем, кто много играл, чтобы сохранить игровой тонус на будущие матчи, которых будет много. График после паузы очень плотный.

    – Сегодня не так много футболистов участвовали в занятии. Расскажите о тех, кого не было на поле.

    – Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе. Артему Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха и завтра он начинает тренироваться вместе со всеми. Круговой вернулся из молодежной сборной с сомнительным тестом на коронавирус, сейчас его перепроверяем. Остальные, кого не было, разъехались по сборными.

    – Какова ситуация с Малкомом?

    – Планомерно вводим его в общую группу. Смотрим за реакцией его организма. На данный момент Малком частично участвует в занятиях вместе со всеми.

    • Ближайший матч «Зенит» проведет 21 ноября в гостях против «Ахмата».
    • В турнирной таблице РПЛ петербуржцы занимают второе место по итогам 14 туров.
    • В группе Лиги чемпионов команда идет последней после трех игр.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4040

      playsh 1 час назад

      Дополнительный день для самоуспокоения,здорово.А журнальчики выдали?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5022

      NewLife 1 час назад

      А кинооператора предоставили ? а то в предыдущем видео качество было низкое

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1244

      зинет недоклуб 1 час назад

      че руки устали у дрочилы ахахахаххаха

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -1232

      Бoрат > зинет недоклуб 15 минут назад

      " Мы пахали мы пахали наши пальчики устали " Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +1053

      vmonomah17 2 часа назад

      У Артемки правая рука устала - надо отдохнуть)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +11872

      Garrincha58 2 часа назад

      помнится его вводили в прошлом году почти пол года так что если этот стеклянный бразилец появится то только под ёлочку, а скорее всего уже весной когда он и на х... не нужен будет

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