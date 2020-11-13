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  • Семак: «Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, Малкома вводим в общую группу»

Семак: «Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, Малкома вводим в общую группу»

13 ноября 2020, 17:34
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о возобновлении тренировок команды.

– Сергей Богданович, на что будете делать акцент во время паузы в чемпионате?

– Акценты всегда одинаковы – приводить игроков в хорошее функциональное состояние. В том числе тех, кто достаточно много пропустил. В то же время даем отдохнуть тем, кто много играл, чтобы сохранить игровой тонус на будущие матчи, которых будет много. График после паузы очень плотный.

– Сегодня не так много футболистов участвовали в занятии. Расскажите о тех, кого не было на поле.

– Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе. Артему Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха и завтра он начинает тренироваться вместе со всеми. Круговой вернулся из молодежной сборной с сомнительным тестом на коронавирус, сейчас его перепроверяем. Остальные, кого не было, разъехались по сборными.

– Какова ситуация с Малкомом?

– Планомерно вводим его в общую группу. Смотрим за реакцией его организма. На данный момент Малком частично участвует в занятиях вместе со всеми.

  • Ближайший матч «Зенит» проведет 21 ноября в гостях против «Ахмата».
  • В турнирной таблице РПЛ петербуржцы занимают второе место по итогам 14 туров.
  • В группе Лиги чемпионов команда идет последней после трех игр.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар Круговой Данил Дриусси Себастьян Малком Семак Сергей
Комментарии (12)
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Garrincha58
1605278542
помнится его вводили в прошлом году почти пол года так что если этот стеклянный бразилец появится то только под ёлочку, а скорее всего уже весной когда он и на х... не нужен будет
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vmonomah17
1605278707
У Артемки правая рука устала - надо отдохнуть)))
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NewLife
1605282039
А кинооператора предоставили ? а то в предыдущем видео качество было низкое
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Plyash
1605282328
Дополнительный день для самоуспокоения,здорово.А журнальчики выдали?
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Боцман59rus
1605286733
Выделите шалунишке клубного оператора, пусть время даром не теряет и ху&чит с двух рук)))))
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subbotaspartak
1605287976
Это вы нарочно, чтоб Бздюбу погнобили?
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serppion
1605310643
Жжет Зинет! Жжет и поощряет. Все знают, чем Бздюба отгул заработал.
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PahaSpartak
1605353866
Отдохнуть надо, надо
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