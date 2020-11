Тренер «Вулверхэмптона» Нуну признан лучшим в АПЛ в октябре

АПЛ назвала лучшего тренера турнира по итогам октября.

Этого звания удостоился возглавляющий «Вулверхэмптон» Нуну Эшпириту Санту.

В прошлом месяце команда под руководством португальского специалиста набрала десять очков в четырех матчах.

Помимо Нуну на награду претендовали Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Жозе Моуринью («Тоттенхэм»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Дин Смит («Астон Вилла»).

NUNO = MOTMThe @Wolves boss is the October @BarclaysFooty Manager of the Month#PLAwards pic.twitter.com/XE9nWxIEW4