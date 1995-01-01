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    Tuttomercatoweb: «Ювентус» хочет обменять Роналду на Неймара

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «ПСЖ». В обратном направлении может проследовать форвард парижан Неймар.

    По информации Tuttomercatoweb, туринский клуб готов пойти на сделку, чтобы покрыть финансовые потери из-за пандемии коронавируса. «Ювентус» рассчитывает на обмен в 2021 году.

    • Контракты обоих футболистов истекают в 2022 году.
    • Роналду в пяти матчах этого сезона забил шесть мячей.
    • У Неймара – два гола в шести встречах.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +304

      Drapik 33 минуты назад

      возможно Пирло не знает, как построить игру с Роналду

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      Рейтинг: +10091

      DeStar 1 час назад

      ювентус готов пойти на сделку?) тут от псж ответа ждать надо, ясное дело что ювентус готов))

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      Рейтинг: +2426

      neveldomha 1 час назад

      Шутка для дебилов.

      0
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      Рейтинг: +146

      FCLM_FCRM 2 часа назад

      Чушь собачья. Они собираются продать Криша, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сомневаюсь, что Неймар согласится получать раза в два меньше, чем Рон получает сейчас.

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      Рейтинг: +2225

      Derzkiy1 2 часа назад

      Роналду больше пользы принесет чем Неймар, это даже не обсуждается при их разнице в возрасте .....

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      Рейтинг: +3116

      solodealer 2 часа назад

      Если "...туринский клуб готов пойти на сделку, чтобы покрыть финансовые потери из-за пандемии коронавируса. «Ювентус»...", то из этого следует, что Роналду дороже Неймара и сделка по обмену будет для Юве прибыльной??

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