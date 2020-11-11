Tuttomercatoweb: «Ювентус» хочет обменять Роналду на Неймара

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «ПСЖ». В обратном направлении может проследовать форвард парижан Неймар.
По информации Tuttomercatoweb, туринский клуб готов пойти на сделку, чтобы покрыть финансовые потери из-за пандемии коронавируса. «Ювентус» рассчитывает на обмен в 2021 году.
- Контракты обоих футболистов истекают в 2022 году.
- Роналду в пяти матчах этого сезона забил шесть мячей.
- У Неймара – два гола в шести встречах.
Источник: Tuttomercatoweb
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