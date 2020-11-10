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    Чалов: «Никакого давления не чувствуем. Хотим побеждать в каждой игре»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о готовности к борьбе за золото в РПЛ.

    — ЦСКА уже второй тур идет на первом месте. У Гончаренко спрашивают, давит ли лидерство на молодых футболистов. Это как-то ощущается или, может, наоборот, заряжает?

    — На самом деле, сейчас никакого давления не чувствуем. Правда, мы хотим побеждать в каждой игре и на таблицу не смотрим. Еще много матчей впереди, столько всего может произойти — даже первый круг не закончился.

    Сегодня мы выиграли, завтра можем проиграть и опуститься ниже. Но в ЦСКА все ребята амбициозные и хотят побеждать, так что нам нужно прибавлять в самой игре. Нет пределов совершенству.

    • В 11 матчах текущего розыгрыша РПЛ у Чалова два гола и четыре ассиста.
    • ЦСКА опережает идущий вторым «Зенит» на одно очко.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +51

      Ростислав72 1 час назад

      Очень надеюсь, что твоё голевое чутье вернулось. Трудись и удачи тебе.

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