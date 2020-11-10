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  • Чалов: «Никакого давления не чувствуем. Хотим побеждать в каждой игре»

Чалов: «Никакого давления не чувствуем. Хотим побеждать в каждой игре»

10 ноября 2020, 12:40
2

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о готовности к борьбе за золото в РПЛ.

— ЦСКА уже второй тур идет на первом месте. У Гончаренко спрашивают, давит ли лидерство на молодых футболистов. Это как-то ощущается или, может, наоборот, заряжает?

— На самом деле, сейчас никакого давления не чувствуем. Правда, мы хотим побеждать в каждой игре и на таблицу не смотрим. Еще много матчей впереди, столько всего может произойти — даже первый круг не закончился.

Сегодня мы выиграли, завтра можем проиграть и опуститься ниже. Но в ЦСКА все ребята амбициозные и хотят побеждать, так что нам нужно прибавлять в самой игре. Нет пределов совершенству.

  • В 11 матчах текущего розыгрыша РПЛ у Чалова два гола и четыре ассиста.
  • ЦСКА опережает идущий вторым «Зенит» на одно очко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (2)
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Ростислав72
1605004240
Очень надеюсь, что твоё голевое чутье вернулось. Трудись и удачи тебе.
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Дедуктор
1605010063
Только, хотеть надо не только в РПЛ. Но и в еврокубках.
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